Ein Hamburger Rechtsanwalt sieht die Ankündigung seiner Kollegin, gegen die Corona-Maßnahmen vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen, als "populistische Stimmungsmache". Ihre Begründung sei ein "Nährboden für Verschwörungstheoretiker", die schon immer meinten, "die da oben entscheiden über unsere Köpfe hinweg".

Die unter Ärzten bekannte Heidelberger Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner, machte kürzlich über eine Pressemitteilung bekannt, dass sie aufgrund der Corona-Verordnungen gegen die Landesregierung Baden-Württemberg mit einer Normenkontrollklage vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will.

Für sie sind die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung „eklatant verfassungswidrig und verletzen in bisher nie gekanntem Ausmaß eine Vielzahl von Grundrechten der Bürger in Deutschland“.

Daraufhin meldete sich ihr Berufskollege, der Hamburger Rechtsanwalt Oliver Schwenzer, zu Wort und wirft seiner Kollegin unter anderem „populistische Stimmungsmache“ vor.

Wie kann man schwerwiegende Gefahren für die Allgemeinheit derart verniedlichen, wenn in unseren Nachbarländern wie Italien und Spanien Tausende von Menschen innerhalb kürzester Zeit versterben und in New York Kühlcontainer zum Abtransport von Leichen vor die Krankenhäuser gefahren werden?“, zitiert „Tag24“ Oliver Schwenzer.