ARD-Umfrage: Grüne in Baden-Württemberg klar vor CDU

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht eine neue ARD-Umfrage die regierenden Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann klar in Führung. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap kann die Partei am Sonntag kommender Woche mit 33 Prozent der Stimmen rechnen. Die mit den Grünen regierende CDU von Herausforderin und Kultusministerin Susanne Eisenmann wird bei 25 Prozent verortet.

Für die Grünen bedeutet dies einen Rückgang um einen Punkt im Vergleich zu Anfang Februar, für die CDU einen Verlust von zwei Punkten. Die AfD könnte um zwei Punkte auf zwölf Prozent zulegen, die SPD um einen Punkt auf zehn Prozent absinken. Zehn Prozent könnte bei einem Plus von einem Punkt auch die FDP erreichen. Die Linke wäre mit vier Prozent bei einem Plus von einem Punkt weiter nicht im Stuttgarter Landtag vertreten.

Bei diesen Werten wären eine Fortsetzung von Schwarz-Grün oder eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP möglich. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten würden sich 65 Prozent der Befragten für Kretschmann und 17 Prozent für Eisenmann entscheiden.

Für die Erhebung wurden von Montag bis Mittwoch 1.185 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg befragt. Dort wird ebenso wie im benachbarten Rheinland-Pfalz am 14. März ein neuer Landtag gewählt. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!