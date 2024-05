Brandmann bleibt Vorsitzende der Jungen Liberalen

Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, ist in ihrem Amt bestätigt worden. Der Bundeskongress der FDP-Jugendorganisation in Bielefeld wählte die 30-Jährige am Wochenende mit 89 Prozent der Stimmen, wie die JuLis am Montag mitteilten.

Der Vorstand wird komplettiert durch Brandmanns Stellvertreter Paavo Czwikla, Maximilian Reiter und Jelger Tosch sowie den Schatzmeister Constantin Borges.

Brandmann übt das Amt bereits seit 2021 aus. Sie ist seit 2009 Mitglied der Jungen Liberalen und trat 2010 der FDP bei. In ihrer Rede kritisierte sie unter anderem das von der Ampelregierung geplante Rentenpaket als nicht ausreichend.

„Aus der Wiege des Säkularismus, dem Bundeskongress der Jungen Liberalen, ein Gruß an Sie, Herr Heil: Unser Gottvertrauen ist größer als unser Vertrauen in Ihre Rentenpolitik“, betonte Brandmann mit Blick auf Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). (afp)