CDU Sachsen-Anhalt wählt neuen Landesvorsitzenden

Die CDU in Sachsen-Anhalt wählt am Samstag (27. März, 10.00 Uhr) auf einem außerordentlichen Landesparteitag einen neuen Landesvorsitzenden. Der CDU-Vorsitz ist seit dem Rücktritt des früheren Parteichefs Holger Stahlknecht vakant. Der CDU-Generalsekretär Sven Schulze hatte bereits seine Kandidatur für die Nachfolge angekündigt.

Stahlknecht wurde im Dezember im Zuge des Koalitionsstreits um die Erhöhung der Rundfunkgebühren von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) als Innenminister entlassen. Stahlknecht hatte damals für den Fall eines Bruchs der schwarz-rot-grünen Koalition mit einer CDU-Minderheitsregierung gedroht, die dann auch auf Stimmen der AfD angewiesen gewesen wäre. Das tolerierte Haseloff nicht.

Der Parteitag findet wegen der Corona-Pandemie digital statt. Die CDU will am Samstag auch ihr Regierungsprogramm für die Landtagswahl am 6. Juni beschließen. Haseloff zieht für die CDU als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. (afp)

