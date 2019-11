Dresdner Stadtrat ruft „Nazinotstand“ aus – FDP-Stadtrat spricht von „klamaukhafter Parodie“

Der Dresdner Stadtrat hat in der sächsischen Landeshauptstadt den „Nazinotstand“ ausgerufen.

In dem am Abend mehrheitlich verabschiedeten Beschluss argumentierten die Stadträte, dass „antidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche und rechtsextremistische Einstellungen und Taten bis hin zu Gewalt in Dresden immer stärker offen zu Tage treten“.

„Diese Stadt hat ein Problem mit Nazis“, sagte Stadtrat Max Aschenbach von der Satirepartei Die Partei in seiner Rede, auf deren Initiative der „Nazinotstand“ zurückgeht.

FDP spricht von Klamauk

Vergangene Woche kritisierte FDP-Kreisvorsitzender und Stadtrat Holger Hase den Antrag. Er sagte: „Selbstverständlich stellen wir uns als liberale Partei der demokratischen Mitte den Gefahren durch den Rechtsextremismus und rechtspopulistische Scharfmacher vehement entgegen.“

Eine „klamaukhafte Parodie“ gesellschaftlicher Verwerfungen mit dem Begriff „Nazinotstand“ würde die FDP aber ebenso ablehnen wie die politische Vereinnahmung durch die Antragsteller, um Beispiel mit dem Verweis auf die Re-Kommunalisierung von Betrieben und Infrastruktur, so der Politiker.

„Ein ernstgemeinter und verbindender Antrag ist das nicht. Ich erwarte, dass die Antragsteller auf FDP und CDU zugehen und nach einer Kompromisslinie suchen. Andernfalls würde das öffentliche Ansehen des Stadtrates durch diesen handwerklich und sprachlich schlecht gemachten Antrag erneut Schaden nehmen. Das kann nicht das Ziel demokratisch orientierter Politik sein,“ so Hase. (dpa/reuters)