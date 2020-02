Hanaus Oberbürgermeister appelliert an Zusammenhalt in der Stadt

Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) hat nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag an den Zusammenhalt in der Stadt appelliert. „Wir werden alles Menschenmögliche tun, um unser gewachsenes Miteinander zu halten. Wir lassen eine Zerstörung nicht zu“, sagte Kaminsky am Donnerstag vor Journalisten.

Kaminsky sprach von einer „großartigen Welle der Solidarität“, die die Stadt erreicht habe. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe am Telefon ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Die letzten Stunden gehören zu den bittersten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeiten je erlebt hat“, sagte Kaminsky. Die Stadt habe entschieden, die Faschingsfeiern für dieses Jahr zu beenden.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Kaminsky mit Blick auf ausländische Mitbürger: „Ich weiß, dass sie Angst haben. Ich verstehe das.“ Es werde alles dafür getan, um Rassismus entgegenzutreten. „Wir sind an eurer Seite“, ergänzte Bouffier.

Im Laufe des Nachmittags werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in Hanau erwartet. Steinmeier soll am Abend bei einer Mahnwache in der Stadt eine Rede halten. (afp)