Heiko Schrang über „Die Greta Thunberg Show“: Warum erschien das Klima-Kind?

Sie wurde von der Klima-Lobby und ihren Anhängern aus dem Nichts hervorgezaubert: Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, das kleine autistische Mädchen aus Schweden, das der Welt drohte: „Ich will, dass ihr in Panik geratet!“

Und das „neu geborene“ Klima-Kind Greta weiß um ihre Macht: „Wenn ich etwas sage, fühlen sich Erwachsene schuldig“, zitiert der Schweizerische „Blick“ aus ihren Aussagen.

Nun wurde Greta Thunberg für ihre Klima-Proteste für den Friedensnobelpreis nominiert, warum auch immer. Laut „Wikipedia“ sollen sich u. a. drei norwegische Parlamentarier der Sozialistischen Linkspartei um die Nominierung bemüht haben, weil Greta Thunberg eine „Massenbewegung“ anführe, gemeint ist damit offensichtlich der Schul(schwänzer)-Streik „Fridays for Future“, die einen sehr wichtigen Beitrag zum Frieden leiste, denn, so die Logik dahinter, „Klimakonflikte tragen maßgeblich bei zu Kriegen und Konflikten“, so die Argumentation der sozialistischen Politiker.

Doch was steckt eigentlich hinter der „Greta Thunberg Show“? Dieser Frage geht Heiko Schrang in seinem neuen Video nach und fragt nach dem Regisseur des Drehbuchs für das Klima-Kind. (sm)