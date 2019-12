Deutschland „Ich sehe eine Partei im Niedergang“: Merz rechnet mit neuer SPD-Führung ab

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz übt scharfe Kritik an der neuen SPD-Führung und warnt vor dem Einfluss von Juso-Chef Kevin Kühnert. "Bei dieser SPD glaube ich an kaum noch etwas. Ich sehe eine Partei im Niedergang", sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".