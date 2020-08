Keine Änderung bei Maskenpflicht – keine Großveranstaltung – Mindestbußgeld 50 Euro außer in Sachsen-Anhalt

Bund und Länder haben sich angesichts der aktuellen positiv Getesteten auf eine Reihe von Verschärfungen von Schutzmaßnahmen verständigt. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht soll es ein Mindest-Bußgeld von 50 Euro geben, außer in Sachsen-Anhalt.

Zum ersten Mal seit Juni hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über das Vorgehen in der von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen Corona-Pandemie diskutiert. Die Runde traf gleich ein ganzes Bündel von Verabredungen, konnte sich aber nicht in allen Punkten einigen. Neue Lockerungen soll es zunächst nicht geben. Die konkrete Umsetzung der Beschlüsse liegt nun größtenteils in der Hand der Länder.

Reisen und Tests

„Wo immer möglich, ist auf Reisen in ausgewiesene Risikogebiete verzichten“, heißt es in den Bund-Länder-Beschlüssen. Die Gesetzeslage soll schnell geändert werden, damit eine staatliche Entschädigung „für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet erforderlich wird“.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen zudem weiterhin in Quarantäne, die grundsätzlich 14 Tage dauert. Die bisherige Vorgehensweise, Rückkehrer direkt nach der Ankunft zu testen und bei negativem Ergebnis die Quarantäne aufzuheben, soll nur noch bis 1. Oktober fortgesetzt werden.

Danach soll der Test frühestens am fünften Tag nach der Rückkehr möglich sein. So sollen auch Ansteckungen gegen Ende der Reise erfasst werden können. Voraussetzung für die neue Regelung ist laut Merkel, dass die Quarantäne behördlich besser überwacht wird und dass es eine digitale Version der Aussteigekarten gibt, die Rückkehrer etwa im Flugzeug ausfüllen müssen.

Zudem streben Bund und Länder weitere Vereinbarungen mit Risikoreiseländern an, „wonach Rückreisende im Reiseland vor der Rückreise verbindlich getestet werden, sodass bereits eine Rückreise von akut Infizierten möglichst vermieden wird“. Das Angebot kostenloser Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten gibt es nur noch bis zum 15. September.

Bußgeld bei Maskenpflicht-Verstößen

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist vielerorts Pflicht, etwa in Bus, Bahn und Supermarkt. Verstöße werden von den Ländern sehr unterschiedlich geahndet – damit soll Schluss sein: Künftig kostet es fast überall mindestens 50 Euro. Sachsen-Anhalt trägt diesen Beschluss als einziges Land nicht mit.

Für den Regional- und Fernverkehr sollen die mindestens 50 Euro den Masken-Verweigerern möglichst in Form eines erhöhten Beförderungsentgelts auferlegt werden. Dann kann das Personal in den Verkehrsmitteln die Summe direkt kassieren, ähnlich wie bei Schwarzfahrern.

Schule und Familie

Bund und Länder betonen die Bedeutung des Schulbetriebs. Es soll möglichst Präsenzunterricht stattfinden – für den Fall, dass das nicht geht, soll es „verlässliche digitale Homeschooling-Angebote“ geben. Dazu gibt der Bund 500 Millionen Euro für ein „Sofortausstattungsprogramm“. Die Kultusminister sollen insbesondere zur Maskenpflicht in den Schulen einheitliche Maßstäbe verabreden. „Schulschließungen und weitgreifende Quarantäneanordnungen“ sollen möglichst vermieden werden.

Zugleich sollen Familien stärker unterstützt werden: Das sogenannte Kinderkrankentagegeld für gesetzliche Krankenversicherte soll dieses Jahr pro Elternteil für 15 statt zehn Tage gewährt werden, für Alleinerziehende für 30 statt 20 Tage. Es fließt, wenn Eltern zur Betreuung ihrer kranken Kinder unbezahlt frei nehmen müssen.

Privatfeiern und Großveranstaltungen

Entgegen dem Wunsch der Bundesregierung wurde keine einheitliche Obergrenze für die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern vereinbart. Auflagen soll es lediglich „in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen“ geben. Die Bürger werden „gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind“.

Großveranstaltungen, „bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist“, bleiben bis Jahresende verboten. Zur Frage, wie es mit Zuschauern in der Fußball-Bundesliga und bei anderen Sportereignissen weiter geht, sollen Chefs der Staatskanzleien in einer Arbeitsgruppe bis Ende Oktober Vorschläge vorlegen.

Anzahl positiv Getesteter rückläufig

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigt, dass die Anzahl der Corona-Tests in den vergangenen Wochen erheblich erhöht wurden. Allerdings geht die Positivquote seit der 32. Kalenderwoche wieder zurück. So wurden in der 34. Kalenderwoche im Vergleich zur Vorwoche 95.000 Test mehr getestet, allerdings blieb die Anzahl der positiv Getesteten unter dem der 33. Kalenderwoche.

(afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]