Maas will Migranten aus Libyen „in Sicherheit" bringen – Bundesregierung stockt Soforthilfe auf

Berlin hat die Soforthilfe für Flüchtlinge und Migranten in Libyen um zwei Millionen Euro aufgestockt. Und der Bundesaußenminister will die "besonders schutzbedürftigen" Migranten in "Sicherheit" bringen.