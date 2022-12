Maskenatteste sind keine Gesundheitszeugnisse – Arzt fordert Umdenken

Tausende Maskenatteste wanderten in den letzten Jahren in die Asservatenkammern und dienen bis heute als Grundlage für die Strafverfolgung von Ärzten. Dr. Ronald Weikl ist einer von ihnen. In seinem neuesten Video erinnert er die Richter, Staatsanwälte und Schöffen an ihre eigentliche Aufgabe: das Wohl der Bevölkerung.

Gefängnisstrafen, Berufsverbote, Strafgelder. Unter dem Vorwurf, „unrichtige Gesundheitszeugnisse“ erstellt zu haben, gerieten etliche Ärzte in die Mühlen der Justiz. Dr. Ronald Weikl hat sich mittlerweile durch zwei Instanzen geschlagen – ein Ende ist aber noch nicht in Sicht. Was aus seiner Sicht falsch läuft, was Ärzte und Justizbeamte gemein habe…

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?