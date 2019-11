Politik » Deutschland Merkel gibt Industrieländern Schuld am Klimawandel in Afrika und fordert mehr Investitionen

Bundeskanzlerin Merkel hat vor der dritten Konferenz zu der Initiative "Compact with Africa" den Wert der Partnerschaft mit Afrika hervorgehoben. Zudem meint die Kanzlerin: Die Industrieländer seien schuld am Klimawandel in Afrika.