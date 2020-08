München beschließt Alkoholverbot bei steigenden Corona-Zahlen

Die Stadt München hat ein Alkoholverbot für den Fall weiter steigender Corona-Zahlen beschlossen. Sobald die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz den Signalwert 35 erreiche, gelte ab 21.00 Uhr ein Verkaufsverbot für alkoholische Getränke zum Mitnehmen, erklärte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag. Im öffentlichen Raum dürfe dann ab 23.00 Uhr kein Alkohol mehr getrunken werden.

Die Zahl der positiv Getesteten war in den vergangenen Tagen in München deutlich gestiegen, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei rund 28. Das bedeutet, das es über einen Zeitraum von sieben Tage 28 neu gemeldete positiv Getestete je 100.000 Einwohner gab.

Junge Menschen feiern auf der Straße

In München entwickelte sich besonders der zentral gelegene Gärtnerplatz in der Coronakrise zu einer Partymeile, aber auch im Englischen Garten und an der Isar gab es große Menschenansammlungen. Über die Zustände beriet ein runder Tisch der Stadt, dessen Empfehlungen für Einschränkungen des Alkoholkonsums folgte der Stadtrat mit breiter Mehrheit.

Reiter erklärte, die Einschränkungen sollten noch wesentlich belastendere Maßnahmen verhindern. Zuvor hatte er bereits davor gewarnt, dass bei weitem Anstieg der positiv Getesteten auch Einschränkungen des Schul- und Kitabetriebs drohten. Dies solle unbedingt vermieden werden.

Reiter hatte die Fraktionen zu einem Runden Tisch geladen, die Entscheidung sei einstimmig gewesen, ihm persönlich aber nicht leichtgefallen, betonte Reiter. „In Abwägung dieser beiden Güter, Freiheit für die Bevölkerung, zu feiern am Abend, und Schutz der Gesundheit, haben wir uns dafür mit großer Mehrheit entschieden, den Schutz der Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.“

In Hamburg hatten mehrere Bezirke für die Wochenenden ein Verbot für den Außerhausverkauf von Alkohol verfügt. Auch in Bamberg gibt es solch ein Modell. (afp/reuters/nh)

