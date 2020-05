Papier von Referent Kohn hält BMI in Atem: Nur seine persönliche Meinung oder ist doch was dran?

Derzeit sorgt das Papier von Ex-Referent Stephan Kohn - in Bezug auf den Sars-CoV-2-Ausbruch in Deutschland - weiter für mediale Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff in der Politik.

In der aktuellen Stunde des Bundestags am Donnerstag kündigte AfD-Politker Armin-Paul Hampel an, seine Partei werde sämtliche Punkte des Berichtes prüfen und die Regierung gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen.

Die anderen Parteien hingegen äußerten sich zum Vorgehen des Regierungsbeamten Kohn kritisch. Allerdings gibt es auch in der....