Städte und Bahnen verschärfen Kontrollen zur Maskenpflicht – Baden-Württemberg vervierfacht Bußgeld

In der hessischen Stadt Offenbach soll es keine Kulanz gegenüber Maskenverweigerern mehr geben. Dort legte man am Wochenende einen Kontroll-Marathon hin.

Die Stadt Offenbach hat die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln verschärft. Wie die „FAZ“ berichtet, hat die Polizei am Wochenende 46 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet. Allein an den S-Bahn-Haltestellen haben die Ordnungskräfte gemeinsam mit der Landespolizei innerhalb von 45 Minuten 37 Mal Bußgelder verhängt, heißt es.

Hat man keine Maske oder lässt sie nur unter dem Kinn hängen, dann kostet das 50 Euro – sofern man sofort bezahlt. Tut man das nicht, soll es laut FAZ 80 Euro kosten.

In Baden-Württemberg wird es noch teurer

In Baden-Württemberg werden Verstöße gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ab sofort sogar mit mindestens 100 Euro geahndet. „Angesichts der zunehmenden Nachlässigkeit und bisweilen mutwilligen Disziplinlosigkeit beim Befolgen der Maskenpflicht im ÖPNV“, fielen künftig anstelle von 25 Euro mindestens 100 Euro an, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Der maximale Betrag von 250 Euro bleibe bestehen, hieß es weiter.

Verkehrsminister Winfried Hermann und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) mahnten das Einhalten der Maskenpflicht besonders im Hinblick auf eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle an. „Für viele Menschen gehören Fahrten mit den klimafreundlichen Bussen und Bahnen zum Alltag, und so soll es auch bleiben können“, erklärte Hermann.

Bahn weitet Kontrollen aus

Und auch die Deutsche Bahn weitet die Maskenkontrollen in Fernzügen aus. Derzeit überprüften Sicherheitsmitarbeiter regelmäßig in 60 Fernzügen, ob die Fahrgäste die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bis zum 1. September soll sich diese Zahl verdoppeln, kündigte das Unternehmen an. (nmc/afp/dpa)