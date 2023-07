Strompreis und CO₂ senken: Acht Kernkraftwerke in Deutschland reaktivierbar

Statt nur für die Industrie könnte man den Strom für alle günstiger machen, wenn man die deutschen Kernkraftwerke reaktiviert. Für acht Kernkraftwerke sei dies binnen Jahresfrist möglich.

Eine Untersuchung der „Radiant Energy Group“ mit Sitz im US-amerikanischen Illinois zeigt, dass nicht nur die zum Jahresende 2021 und 2022 abgeschalteten sechs deutschen Kernkraftwerke (KKW) reaktiviert werden können. Auch die beiden schon früher abgeschalteten Reaktoren Gundremmingen-B und das 2011 abgeschaltete KKW Krümmel könnten den Betrieb wieder aufnehmen.­

Die Zeitdauer, die benötigt wird, um die Reaktoren zurück ans Netz zu bringen, ist laut den Autoren für sechs der acht Reaktoren – einschließlich Krümmel – überschaubar. Im besten Fall könnte sie nur neun bis zwölf Monate betragen. Lediglich für die beiden Reaktoren Gundremmingen B und C wird mit einer längeren Zeitdauer von bis zu drei Jahren gerechnet.

Die Studie ist auf der Website der „Radiant Energy Group“ auf Deutsch und Englisch abrufbar. Die PDF-Dateien finden sich am unteren Ende der Seite. Darin werden auch die Vorteile der Reaktivierung der Kernkraft in Deutschland genannt. Diese gehen weit über die allgemeine Akzeptanz dieser Maßnahme hinaus. Demzufolge stehen 67 Prozent der Deutschen diesem Schritt offen gegenüber.

GERMANY REACTOR NEWS: ADDITIONAL REACTORS CAN BE RESTARTED

Our new report’s out with a shocking find:

8, not 6, reactors can be saved!

Krümmel, big enough to power a million people, still has an operating license despite closing 2011: saved by antinuclear politics, ironically pic.twitter.com/MDWPd8LDGU

— Mark Nelson (@energybants) July 20, 2023