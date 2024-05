TICKER Thüringen: Gravierende Postenverluste bei LINKE, SPD, Grüne, FDP – aber auch der CDU

Am Sonntag waren 1,7 Millionen Thüringer dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl darüber abzustimmen, wer in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis in Zukunft politische Entscheidungen treffen soll. Es wurden knapp 7.500 Sitze in den Kommunalparlamenten vergeben. Insgesamt sind in 13 der 17 Thüringer Landkreise die Landratsposten neu zu besetzen.

11:53 Uhr: CDU und AfD liegen in den Kreistagen vorn

11:48 Uhr: Stichwahlen in 12 kreisfreien Städten oder Landkreisen

In 12 von 18 Wahlregionen kommt es zu Stichwahlen. Nur drei Kandidaten waren im ersten Durchgang erfolgreich: In der Stadt Suhl André Knapp (CDU, 82,1 Prozent der Stimmen) und in der Stadt Weimar siegte Peter Kleine (CDU/weimarwerk bürgerbündnis e.V., 72,7 Prozent). In Schmalkalden-Meiningen gewann Peggy Greiser (SPD, 52,5 Prozent). Die Stichwahlen finden am 9. Juni zusammen mit der Europawahl statt.

In drei Kreisen ist das Wahlergebnis noch unvollständig, es wird weiterhin ausgezählt in der Stadt Gera, dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Saale-Holzland-Kreis.

10:34 Uhr: Sitzverluste sind hoch

Bei den Kreistags- und Stadtratswahlen in Thüringen liefern sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 2.479 der insgesamt 3.047 Stimmbezirke liegt die CDU nun mit 27,5 Prozent knapp vorn, wie aus den Daten des Landesamts für Statistik hervorgeht.

Die AfD kam bei der Wahl der Kreistage und Stadträte laut Zwischenergebnis auf 26,5 Prozent und legte im Vergleich zur Abstimmung vor fünf Jahren kräftig zu:

Die Auszählung dauerte am Montag noch an, aus zahlreichen Städten fehlten die Ergebnisse noch. In der Landeshauptstadt Erfurt wurden mit der Zählung der Stimmen zur Stadtratswahl beispielsweise erst am Montag begonnen.

Bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen erreichte in den meisten Fällen kein Bewerber die nötige absolute Mehrheit, weshalb es in zwei Wochen zeitgleich mit der Europawahl zur Stichwahl zwischen den jeweils zwei stärksten Bewerbern kommt.

Nur über einen der 13 zur Wahl stehenden Landratsposten wurde am Sonntag bereits entschieden. Einzig im Landkreis Schmalkalden-Meiningen holte die amtierende SPD-Landrätin Peggy Greiser bereits im ersten Anlauf die absolute Mehrheit.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das erstmals bei einer Wahl antrat, kam aus dem Stand in vier Kreisen auf teils zweistellige Ergebnisse. Im Wartburgkreis sowie in den Kreisen Sonneberg, Greiz und Gotha trat das BSW mit eigenen Listen an. Ein vorläufiges Endergebnis gab es zunächst nur im Kreis Greiz, wo das Bündnis 11,1 Prozent erreichte.

8:20 Uhr: CDU mehr Stimmen, aber die AfD einen Posten mehr

Mittlerweile sind 2.405 Stimmbezirke von 3.047 ausgezählt.

Demnach gewinnt die AfD in Thüringen rund 74 neue Sitze in den Kreistagen und Stadträten hinzu, verglichen mit der Wahl 2019. Auch die freien Kandidaten legten zu, mit 32 neuen Posten.

Alle anderen Parteien mussten Sitze abgeben: DIE LINKE 62, Grüne 43, CDU 34, SPD 33 und FDP 26. Die Auszählung ist nicht beendet. Auffällig ist, dass die CDU mehr Stimmen auf sich vereinen konnte, aber die AfD derzeit einen Posten mehr hat als diese.

7:00 Uhr: AfD gewann zahlreiche Stimmen hinzu

Nach Auszählung von zwei Drittel der Stimmbezirke liegen CDU (27,5 Prozent) und AfD (27,0) bei den Kreistags- und Stadtratswahlen in Thüringen nahezu gleichauf. Es folgen die Sonstige Wahlkandidaten mit 20 Prozent. Weit abgeschlagenen folgen SPD (10,6), und die LINKE (8,5 Prozent). Grüne erreichten 3,8 und die FDP 2,7 Prozent.

Die AfD hat in Thüringen bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen im ersten Anlauf kein Spitzenamt erreicht. Die Entscheidung fällt bei den Stichwahlen. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte lagen beide Parteien etwa gleichauf. Es ist noch nicht alles ausgezählt.

Nach Auszählung von 2.170 der 3.047 Stimmbezirke gibt der Thüringer Landeswahlleiter bei den Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte 2024 die Ergebnisse derzeit so an:

Die AfD gewinnt in Thüringen demnach 80 neue Sitze in den Kreistagen und Stadträten (verglichen mit der Wahl 2019) hinzu. Auch die freien Kandidaten legten zu, mit 31 neuen Posten. Alle anderen Parteien mussten Sitze abgeben: DIE LINKE 65, Grüne 45, CDU 44, SPD 45 und FDP 34.

6:14 Uhr: Von 64 OB-Posten gingen nur zwei direkt an Frauen

Bei den Wahlen für die hauptamtlichen Bürgermeister in Thüringens Städten und Gemeinden haben fast nur Männer gewonnen. Von den 64 zu besetzenden Posten gingen am Sonntag nur zwei direkt an Frauen, bei einer weiteren Wahl schaffte es eine Frau in die Stichwahl. In drei dieser Kommunen waren die Stimmen bis zum frühen Montagmorgen noch nicht fertig ausgezählt, auch dort lagen Männer vorn, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorging.

Die neuen Bürgermeisterinnen sind Rita Spies (CDU) in Uder im Landkreis Eichsfeld sowie die Parteilose Kerstin Barczus in Kaulsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. CDU-Frau Grit Reinhardt (CDU) schaffte es in Berga-Wünschendorf in die Stichwahl, die am 9. Juni parallel zur Europawahl stattfindet. Selbst wenn sie gewinnen würde, läge der Frauenanteil bei den neu gewählten Bürgermeistern unter fünf Prozent.

Schon das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahlen war sehr männlich geprägt. So verzeichnete das Statistische Landesamt für alle zu besetzenden Ämter, also auch die ehrenamtlichen Posten, einen Bewerberinnen-Anteil von rund elf Prozent.

Erfolge für CDU und SPD

Die CDU konnte in mehreren Städten Wahlerfolge für sich verbuchen und damit ihre kommunale Stärke verteidigen. So verwies in der Landeshauptstadt Erfurt der CDU-Mann Andreas Horn Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) auf Rang zwei. Beide kommen nun in die Stichwahl. In Weimar und Suhl erreichten die CDU-Kandidaten gleich im ersten Wahlgang deutliche Mehrheiten und zogen in die Rathäuser ein. Im Landkreis Weimarer Land verpasste die CDU-Kandidatin die absolute Mehrheit um 0,2 Prozentpunkte.

In mehreren Regionen vollzog die CDU einen Generationenwechsel. So traten etwa die beiden dienstältesten Landräte in Deutschland, Werner Henning (Eichsfeld) und Martina Schweinsburg (Greiz), aus Altersgründen nicht mehr an.

Auch die SPD verbuchte bei den Wahlen einige Erfolge. So gewann SPD-Kandidatin Peggy Greiser in Schmalkalden-Meiningen gegen ihren einzigen Gegenkandidaten Ralf Liebaug von der CDU. In drei weiteren Landkreisen ging sie mit teils deutlichem Abstand ins Ziel oder stand kurz davor. Dazu steht sie in Erfurt in der Stichwahl.

Die Wahl der Bürgermeister und Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte 2024 in Thüringen ergibt:

In vorherigen Umfragen zur Landtagswahl lag die AfD vor der Wahl mit 30 Prozent weit vor der CDU mit etwa 20 Prozent und der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit 16 Prozent. Thüringen wird seit 2014 von einer rot-rot-grünen Koalition regiert, die seit 2020 über keine eigene Mehrheit mehr im Landtag verfügt.

26. Mai

23:05 Uhr: Wenig Veränderungen nach der Hälfte der ausgezählten Stimmbezirke

CDU und AfD liegen zu später Stunde mit 27,5 und 27,3 Prozent bei den Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte fast gleichauf, während die Parteien der Ampelkoalition in Thüringen zusammen lediglich auf 16,5 Prozent kommen. Die AfD gewann verglichen mit der Wahl 2019 die meisten Stimmen hinzu.

22:18 Uhr: Auszählung dauert an

In der Stadt Gera scheint noch am meisten auszuzählen. Nach aktuellem Stand zeigt sich bei der Wahl der Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte folgendes Bild:

21:30 Uhr: Linke, SPD, Grüne und FDP machen Verluste

Der aktuelle Auszählungsstand zeigt, wie sich Gewinne und Verluste der Parteien tendenziell bei den Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte entwickeln.

Linke und SPD verloren demnach jeweils bis zu 5 Prozentpunkte ihrer Wähler (verglichen mit der Wahl 2019). Die Grünen fuhren Verluste von 3,3 Punkten ein, die FDP 2,2. Hingegen gewann die AfD 9,9 Prozentpunkte hinzu, die Sonstigen Kandidaten 4,9 und die CDU 0,5 Punkte.

CDU-Vorsitzender Mario Voigt sprach in einem ersten Statement von einem „guten Tag mit vernünftigen Entscheidungen für Thüringen“. Die CDU werde „stärkste Kraft im Land“ werden.

Für die Linke erklärte Parteichefin Ulrike Grosse-Röthig mit Blick auf ausgebliebene AfD-Erfolge, Thüringen sei „nicht mit einem Schlag blau geworden“. Die Wähler hätten „den braunen Griff nach der Macht im ersten Wahlgang bei Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen verhindert“.

21:18 Uhr: Stichwahl in Sömmerda

In Sömmerda führt Ralf Hauboldt (Linke) mit 42,1 Prozent vor Bastian Wulf (CDU) mit 28,6 Prozent und Michael Bellstedt (AfD) mit 23,3 Prozent. Mario Steinberg erreichte 5,9 Prozent. Es kommt zur Stichwahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent.

In Gotha gewinnt Onno Eckert (SPD) mit 43,5 Prozent vor dem AfD-Kandidaten Stephan Steinbrück mit 31,5 Prozent und der CDU-Kandidatin Jana Röse mit 25,1 Prozent. Hier trat erstmals das BSW an, geschätzt wird auf ein zweistelliges Ergebnis.

21:12 Uhr: Amtsinhaber gewinnen in Weimar und Suhl

Entschieden wurde bereits über die Oberbürgermeister in den Städten Weimar und Suhl, wo sich nach Auszählung der meisten Stimmen die Amtsinhaber Peter Kleine (parteilos) und André Knapp (CDU) auf Anhieb durchsetzten. In den drei weiteren kreisfreien Städten Erfurt, Gera und Jena zeichneten sich nach den Zwischenergebnissen Stichwahlen ab.

21:07 Uhr: Stichwahlen in Hildburghausen zu erwarten

Es deuten sich in mehreren Regionen Stichwahlen mit AfD-Beteiligung am 9. Juni an. Das gilt etwa für die Landkreise Sömmerda und den Wartburgkreis, wo die Kandidaten von CDU und AfD nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke nah beieinander lagen. Ähnlich war die Lage im Landkreis Altenburger Land und Kyffhäuser, wo Stichwahlen der Amtsinhaber gegen AfD-Kandidaten zu erwarten sind.

Der Landkreis Hildburghausen ist ausgezählt. An der Spitze liegt Sven Gregor (Freie Wähler) mit 42,4 Prozent, gefolgt von Tommy Frenck (BZH) mit 24,9 Prozent und Dirk Lindner (CDU) mit 24,7. Kristin Ost kam auf 8,1 Prozent. Es kommt zur Stichwahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,5 Prozent.

Frencks Kandidatur hatte vor der Wahl für Irritationen gesorgt. Nach dem Thüringer Kommunalwahlgesetz kann zum Landrat oder Bürgermeister nicht gewählt werden, „wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische GrundordNung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt“.

Laut Thüringer Verfassungsschutzbericht 2022 entwickelte sich Frencks Wählergemeinschaft „Bündnis Zukunft Hildburghausen“ (BZH) „zur führenden neonazistischen Gruppierung im Landkreis Hildburghausen“. Dennoch wurde der Extremist vom Wahlausschuss als Kandidat zugelassen.

Frenck wurde bundesweit bekannt, weil er eine Reihe großer Neonazi-Konzerte organisiert hatte, zu denen teils Rechtsextremisten aus mehreren europäischen Ländern anreisten. Im Verfassungsschutzbericht steht: „Seine unternehmerische Tätigkeit und seine politische Betätigung bilden inzwischen eine bedenkliche Symbiose von rechtsextremistischer Ideologie und eigenen wirtschaftlichen Interessen.“

20:48 Uhr: AfD vor CDU im Altenburger Land

Im Altenburger Land sind alle Wahlbezirke ausgezählt. Bei einer Wahlbeteiligung von 59 Prozent liegt Heiko Philipp (AfD) mit 33,0 Prozent vor Amtsinhaber Uwe Melzer (CDU) mit 32,2 Prozent. Gefolgt von Frank Tempel (Linke) mit 14,9 Prozent, Uwe Rückert (Starke Heimat) 12,1 Prozent und Alexander Paulicks (SPD) mit 7,8 Prozent. Wahlberechtigt waren 73.636 Wähler, es wurden 42.487 gültige Stimmen abgegeben. Es kommt zur Stichwahl.

20:37 Uhr: Bundesland: CDU vor sonstigen Kandidaten

Nun sind 2.249 von 2.539 Stimmbezirke ausgezählt. Nicht alle Parteien traten in allen Städten und Gemeinden mit Kandidaten an. Stand ist bei den Kreistagen und Stadträten:

CDU: 31,1 Prozent

Sonstige Kandidaten: 22,7 Prozent

AfD: 21,0 Prozent

SPD: 16,5 Prozent

Die Linke: 5,7 Prozent

Grüne 1,6 Prozent

FDP: 1,4 Prozent

20:30 Uhr: Amtsinhaber führt in Jena

In Jena führt der bisherige Amtsinhaber Thomas Nitzsche (FDP) mit 42,3 Prozent vor Kathleen Lützkendorf (Grüne) mit 14,8 Prozent. Angetreten waren auch Ulf Weißleder (Parteilos), Jens Thomas (Linke; 13,4 Prozent), Denny Jankowski (AfD; 14,2 Prozent), Johannes Schleuser (SPD, 12,1 Prozent) und Peter Gutjahr (parteilos).

19:40 Uhr: SPD in Schmalkalden-Meiningen knapp vor der CDU

Aktuell liegt die CDU vorn in der Stadt Erfurt, Gera, Suhl, im Eichsfeld, Sömmerda, im Weimarer Land und Greiz. In der Stadt Jena führt die FDP, im Altenburger Land die AfD.

Im Altenburger Land deutet sich eine Stichwahl zwischen den Kandidaten der CDU und der AfD an.

19:37 Uhr: CDU vor sonstigen Kandidaten

Erfasst sind Stand 19:35 Uhr 1.675 von 2.541 Stimmbezirken. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3 Prozent.

CDU: 31,0 Prozent

Sonstige Kandidaten (Freie Wähler, Einzelbewerber, Bürgerinitiativen und andere): 22,4 Prozent

AfD: 21,2 Prozent

SPD: 16,1 Prozent

Die Linke: 5,9 Prozent

Grüne 1,9 Prozent

FDP: 1,6 Prozent

19:30 Uhr: Wartburgkreis

Im Wartburgkreis zeichnet sich eine Stichwahl zwischen Michael Brodführer CDU) und Uwe Krell (AfD) ab. Etwa die Hälfte der Stimmen ist ausgezählt und Brodführer liegt mit 42,2 Prozent vor Krell mit 34,8 Prozent. Die beiden dort angetretenen Kandidaten von SPD und Linke, Michael Klostermann (SPD) und Sascha Bilay (Linke) liegen derzeit bei 14 und knapp 9 Prozent.

19:20 Uhr: Suhl, Weimar, Erfurt

Nach der Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke lagen in den Städten Suhl und Weimar die jeweiligen Amtsinhaber vorn. In Suhl wird wohl der CDU-Kandidat André Knapp gewinnen. Derzeit liegt er bei 82,4 Prozent, Herausforderer Steffen Hartwig (Linke) bei rund 71 Prozent. In Weimar liegt Peter Kleine vorn (parteilos), derzeit sind hier 51 von 81 Wahlkreisen ausgezählt.

In Erfurt liegt Andreas Horn (CDU) mit 27,6 Prozent vorn, gefolgt von Andreas Brausewein (AfD) mit 22,2 Prozent sind Stefan Möller (AfD) mit 18,6 Prozent. Es sind 95 von 210 Stimmbezirke ausgezählt.

Besonderheit im Eichsfeldkreis

Stand 19 Uhr sind in einigen Gemeinden bereits alle Stimmen ausgezählt. Im Eichsfeldkreis, in Frettenrode, gab es keinen Kandidaten – weil der ehrenamtliche Bürgermeister Mike Gunkel nicht wieder antreten wollte. Allerdings wurde er von 71,6 Prozent der Wähler auf die Stimmzettel geschrieben.

Alle Ergebnisse gibt es auf der Landeswahlseite von Thüringen (derzeit etwas überlastet). Landesweit traten 19.000 Kandidaten an. Stand 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 48,5 Prozent und damit niedriger als 2019 zur gleichen Zeit.

Es wurde in 94 Städten gewählt; für 17 Kreistage und mehr als 600 Stadt- und Gemeinderäte. Wählen konnten auch 16- und 17-Jährige. Abgestimmt wurde in 13 Landkreisen über die Landräte, von denen die CDU bisher acht stellte. Einige langjährigen CDU-Amtsinhaber, darunter Deutschlands dienstälteste Landräte in den Kreisen Eichsfeld und Greiz, traten nicht mehr an.

9. Juni: Europawahl, im September Landtagswahl

Die Kommunalwahl in Thüringen gilt als Auftakt für das Superwahljahr: Am 9. Juni folgt die Europawahl und im September wählt Thüringen den neuen Landtag. Auf das Wahlergebnis am Sonntag werden aber nicht nur die Thüringer schauen. Über den Freistaat hinaus wird man genau darauf schauen, wie die Wahl ausgeht. Mehr als 20.000 ehrenamtliche Wahlhelfer in insgesamt 3.050 Thüringer Wahllokalen waren im Einsatz.

Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in wenigen Monaten wird die Kommunalwahl ein Stimmungstest betrachtet: Die Umfragen der letzten Monate sehen die AfD um ihren Landesvorsitzenden Björn Höcke mit Abstand als die stärkste Kraft im Land.

Anfang Mai lag AfD Thüringen in einer Umfrage zur Landtagswahl bei 30 Prozent, gefolgt von der CDU mit 20 Prozent. Beobachter schließen daher nicht aus, dass die AfD am kommenden Sonntag auch auf kommunaler Ebene stärkste Kraft im Land werden könnte.