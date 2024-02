Umfrage: 61 Prozent der Deutschen befürchten Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf NATO-Gebiet

In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild am Sonntag“ gaben 61 Prozent der Befragten an, sie würde befürchten, dass sich der Krieg auf das Gebiet des westlichen Verteidigungsbündnisses ausweiten könnte.

31 Prozent der Befragten gaben an, dies würde nicht oder eher nicht geschehen. Acht Prozent der Befragten machten keine Angaben.

Mit Blick auf die Integration der Ukraine-Flüchtlinge gaben 51 Prozent der Befragten an, diese sei missglückt oder eher missglückt.

Lediglich 28 Prozent waren der Auffassung, die Integration sei geglückt oder eher geglückt. 49 Prozent der Befragten fanden zudem, dass ukrainische Flüchtlinge in Deutschland zu viel Unterstützung bekommen. 35 Prozent der Befragten hielten die Leistungen für angemessen.

Für die Umfrage befragte INSA am Donnerstag und Freitag 1003 Menschen. (afp)