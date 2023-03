Nach tödlichem Unfall an Rennbahn: Fahrer in Bad Doberan gefasst

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern konnte nun einen 20-jährigen Aserbaidschaner festnehmen, der im August 2022 einen tödlichen Unfall verursacht hat.

Bei einer Fahrzeugkontrolle hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern einen Mann festgenommen, der wegen eines tödlichen Unfalls auf dem Parkplatz einer Open-Air-Veranstaltung im August 2022 per Haftbefehl gesucht wurde. Der 20-jährige Aserbaidschaner sei am Samstag (25. März) als Beifahrer in der Nähe von Stralsund festgestellt worden, teilte die Bundespolizei in Stralsund am Montag mit.

Der Gesuchte war nachts nach dem Ende einer sogenannten Schaumparty auf dem Gelände der Reitbahn in Bad Doberan im Landkreis Rostock auf dem Parkplatz mit seinem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Fünf von ihnen wurden zum Teil schwer verletzt, eine Frau starb drei Wochen später im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft erhob inzwischen Anklage wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Rostock sagte. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Der Aserbaidschaner hatte nach Angaben der Bundespolizei bis Ende letzten Jahres eine zeitlich befristete Duldung für Deutschland. Seitdem habe er sich in Deutschland unerlaubt aufgehalten. Da er für die Behörden zuletzt nicht mehr erreichbar war, wurde Haftbefehl erlassen. (AFP/mf)