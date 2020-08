„Versammlung für die Freiheit“: Kritiker der Corona-Maßnahmen planen erneute Demonstration in Berlin

View this post on Instagram

Say it loud! I’m black and I’m proud! ✊🏿 we want justice & equality & there will be no longer silence. SILENCE IS VIOLENCE. #georgefloyd wurde vor den Augen der Welt umgebracht.. er hat um sein Leben gefleht, #icantbreathe ‼️ Wir kämpfen für alle unsere Brüder und Schwestern auf der Welt die täglich Opfer von Rassismus sind! #BLM #KeinPlatzFürRassismus #GeorgeFloyd #Equality #Fight #TheLordIsGood