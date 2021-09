Bundestagswahl: 730 Sitze im Bundestag – Neue Hochrechnung der ARD von 18:45 Uhr

Die ersten Prognosen zeigen, dass jeweils ein Viertel der Wähler CDU und ein Viertel SPD gewählt hat. Die Grünen liegen um die 15 Prozent.

19:07 Uhr: Union verliert fast 1,4 Millionen Wählerstimmen an SPD

Die Union hat fast 1,4 Millionen Stimmen von Wählerinnen und Wählern an die SPD verloren. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap für die ARD entschieden sich 1,36 Millionen ehemalige CDU-/CSU-Wählerinnen und -Wähler bei dieser Bundestagswahl für die Sozialdemokraten; darunter waren vor allem ältere Menschen und Frauen. Außerdem habe die Union 900.000 Stimmen an die Grünen und 340.000 Stimmen an die FDP verloren.

Die Grünen gewannen demnach neben den ehemaligen Unions-Wählern auch 470.000 Stimmen von der Linken und 320.000 Stimmen von der SPD dazu. Während der Stimmengewinn für die SPD hauptsächlich von ehemaligen Union-Wählern kam, entschieden sich den vorläufigen Zahlen zufolge auch 590.000 Links-Wähler für die Sozialdemokraten.

18:52 Uhr: Neue Hochrechnung der ARD

Union und SPD liegen einer ersten ARD-Hochrechnung zufolge bei der Bundestagswahl nahezu gleichauf.

Die SPD erzielte 24,9 Prozent, die CDU/CSU 24,7 Prozent. Nach den am Sonntag um 18.45 Uhr veröffentlichten Zahlen von Infratest dimap kamen die Grünen auf 14,8 Prozent; die AfD lag bei 11,3 Prozent und die FDP bei 11,2 Prozent. Die Linke musste mit 5,0 Prozent um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

Beim ZDF war der Vorsprung der SPD nach der ersten Hochrechnung von 18.44 Uhr etwas größer: Die Sozialdemokraten lagen hier bei 25,8 Prozent, die Union folgte mit 24,2 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,7 Prozent, die FDP lag bei 11,8 Prozent. Die AfD wurde nach der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen mit 10,1 Prozent knapp zweistellig.

18:48 Uhr: Wahlbeteiligung

Bei der Bundestagswahl am Sonntag haben nach Prognosen des Instituts Infratest dimap für die ARD leicht weniger Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben als im Jahr 2017. Um 18.11 Uhr errechnete das Institut eine Wahlbeteiligung von 76,0 Prozent und somit einen um 0,2 Prozentpunkte niedrigeren Wert als bei der letzten Wahl.

Die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF prognostizierte hingegen eine höhere Beteiligung: Demnach gaben bis 17.47 Uhr insgesamt 78,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Zur Abstimmung aufgerufen waren 60,4 Millionen Menschen in Deutschland. 2009 wurde mit nur 70,8 Prozent die bislang niedrigste Beteiligung bei einer Bundestagswahl verzeichnet. Die höchste Wahlbeteiligung bei einer Bundestagswahl wurde 1972 mit 90,8 Prozent erreicht.

18:32 Uhr: Sitzverteilung Bundestag

Im Bundestag würde sich laut der ersten Prognose diese Sitzverteilung ergeben:

18:00 Uhr: Erste Prognosen sehen CDU und SPD gleichauf

SPD und Union liefern sich einer ARD-Prognose zufolge bei der Bundestagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach den am Sonntag um 18 Uhr veröffentlichten Zahlen lagen sie gleichauf bei 25 Prozent. Für die CDU/CSU wäre das ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Die Grünen folgten dahinter mit 15 Prozent. FDP und AfD lagen in der Prognose gleichauf bei elf Prozent. Die Linke kam auf fünf Prozent.

Die erste Prognose zur Bundestagswahl zeigt folgendes Wahlergebnis:

Damit könnte es sein, dass die Linke künftig nicht mehr im Bundestag vertreten ist, wenn sie unter die 5-Prozent-Schwelle rutschen.

Die SPD hat sich im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 um 5,5 Prozent verbessert, die CDU muss mit Verlusten um 8,9 Prozent rechnen.

Die Grünen verfehlen ihr hochgestecktes Ziel, Annalena Baerbock ins Kanzleramt zu bringen, gewannen im Vergleich zu 2017 5,6 Prozent hinzu. Die AfD verlor 2,6 Prozent, die Linke 4,2 Prozent. Die FDP gewannen 1,3 Prozent hinzu, die anderen Parteien 3,3 Prozent.

In den Meinungsumfragen zur Bundestagswahl kam die SPD auf 25 bis 26 Prozent, die Union auf 22 bis 25. Darauf folgten die Grünen mit 16 bis 17 Prozent, FDP (10,5 bis 12 Prozent), AfD (10) und Linke (5 bis 6).

Die 18-Uhr-Prognose für die Abgeordnetenwahl in Berlin:

Die Grünen liegen bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl laut einer Prognose in Führung. Die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kam am Sonntag laut ARD-Prognose des Instituts Infratest dimap auf 23,5 Prozent, die SPD kam mit ihrer Spitzenkandidatin Franziska Giffey demnach auf 21,5 Prozent. Die CDU erreichte 15 Prozent, die Linkspartei 14,5 Prozent, die FDP kam auf siebeneinhalb und die AfD auf sieben Prozent.

Rein rechnerisch wäre damit eine Fortsetzung der Regierung aus SPD, Grünen und Linkspartei möglich. Aber auch eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP oder eine Keniakoalition aus SPD, CDU und Grünen ist denkbar. Für eine Deutschlandkoalition aus SPD, CDU und FDP würde es allerdings nicht reichen.

Den Prognosen zufolge käme die SPD auf 32 bis 41 Sitze im Abgeordnetenhaus, die Grünen würden 34 bis 39 Sitze erhalten. Die CDU käme auf zwischen 22 und 30 Sitzen, die Linke auf 21 bis 25. Die FDP würde auf zwischen elf und 14 Mandaten kommen, die AfD auf zehn oder elf Sitze.

Die Wahlprognose für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:

Die Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern lag nach ersten Angaben bei ca. 73 Prozent.

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat die Landtagswahl einer Prognose zufolge klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kam laut der Erhebung des Instituts Infratest dimap für die ARD am Sonntag auf 37 Prozent, während die AfD 18,5 Prozent erreichte und die CDU auf 14 Prozent abrutschte. Die Linke lag bei zehn Prozent, die Grünen bei sieben Prozent und die FDP bei sechseinhalb Prozent.

Die Veränderungen:

SPD + 6,4 Prozent

AfD – 2,3 Prozent

CDU – 5,0 Prozent

Linke – 3,2 Prozent

FDP + 2,2 Prozent

Andere -1,6 Prozent

17:40 Uhr: AfD fehlte auf Auszählungslisten in Göttingen

Heute morgen fiel dem Wahlleiter der Stadt Göttingen laut einem Bericht im „Göttinger Tageblatt“ auf, dass in den Listen für die Stimmenauszählungen die AfD nicht berücksichtigt wurde.

In allen 111 Wahllokalen wurden im Laufe des Tages die Auszählungslisten ausgetauscht. In diese Listen werden nach 18 Uhr durch die Wahlhelfer die Ergebnisse eingetragen.

Auszählung der Briefwahlstimmen

Die Ergebnisse der Briefwahl werden nach 18 Uhr durch sogenannte Briefwahlvorstände innerhalb der Wahlkreise ausgezählt. Das betrifft die bis dahin eingegangen und geprüften Briefwahlunterlagen.

17:25 Uhr: Interessante Wahlkreise

Einige Wahlkreise erregen zur Bundestagswahl besonderes Aufsehen. Ein Überblick:

Wahlkreis 1: Grünen Chef Robert Habeck kandidiert im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig. Bei der letzten Wahl gewann hier die CDU mit 40 Prozent. Habeck hofft auf ein Direktmandat, da er bekannter ist als CDU-Konkurrentin Petra Nicolaisen oder die SPD-Kandidatin Franziska Brzezicha.

Wahlkreis 7: Erfahrungsgemäß stellt jene Partei den Bundeskanzler, der in Pinneberg das Direktmandat holte. Hier kandidiert für die SPD Als Stegner und die CDU Michael von Abercron.

Wahlkreis 61: In diesem Wahlkreis in Potsdam tritt Annalena Baerbock (Grüne) gegen Olaf Scholz (SPD) an.

Wahlkreis 101: In Leverkusen-Köln IV stellt sich Karl Lauterbach zur Wahl. Er will ein Direktmandat gegen Serap Güler (CDU) gewinnen. Güler ist eine Vertraute von Armin Laschet.

Wahlkreis 196: In Suhl tritt Hans-Georg Maaßen gegen Biathlon Olympiasieger Frank Ullrich (SPD) an.

Armin Laschet hat keinen eigenen Wahlkreis, er steht auf Platz 1 der CDU-Landesliste in Nordrhein-Westfalen. Normalerweise haben Spitzenpolitiker eigene Wahlkreise und eine Dirketkandidatur, doch es gibt dafür keine festen Regeln. Sahra Wagenknecht (Linke) verzichtet ebenfalls auf eine direkte Kandidatur, auch Martin Schulz (SPD) hatte 2017 keinen eigenen Wahlkreis.

15:55 Uhr: Chaos in Berliner Wahllokalen

Vor vielen der insgesamt 2.257 Berliner Wahllokale bildeten sich lange Schlangen, obwohl die Zahl der Briefwähler voraussichtlich hoch ist: Es wurden mit knapp 950.000 mehr Wahlscheine als je zuvor ausgestellt, die zur Briefwahl berechtigen, wie die Landeswahlleiterin am Samstag bekannt gegeben hatte. Insgesamt sind in Berlin rund 2,45 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Neben der Wahl fand auch der Berlin-Marathon statt – was am Sonntag zu zahlreichen Staus und offenbar teils zu weiteren Problemen führte. Wie eine AFP-Reporterin berichtete, gingen in einem Wahllokal im Bezirk Charlottenburg die Stimmzettel aus. Der Nachschub verzögerte sich wegen des Marathons. Von solchen Nachschubproblemen in einigen Wahllokalen berichtete auch der „Tagesspiegel“.

Bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus fehlen Stimmzettel

Der Bundeswahlleiter antwortete auf Fragen dazu bei Twitter: Die Landeswahlleiterin habe mitgeteilt, dass in Wahllokalen in Berlin Zweitstimmzettel der Wahl zum Abgeordnetenhaus fehlen. Wahllokale hätten, wie sich erst am Wahltag herausstellte, Zweitstimmzettel eines anderen Bezirks erhalten. Die Bundestagswahl sei davon aber nicht betroffen.

Außerdem versicherte er, dass diejenigen Wahlberechtigten, die sich bis 18.00 Uhr am Wahltag im Wahlraum oder aus Platzgründen davor befänden, ihre Stimme abgeben könnten.

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. 1,32 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 71 Abgeordneten des Parlaments in Schwerin zu bestimmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) strebt als Spitzenkandidatin ihrer Partei eine zweite Amtszeit an.

Den Umfragen zufolge können die Sozialdemokraten mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Die SPD lag darin mit einem Stimmenanteil von bis zu 40 Prozent klar vor allen anderen Parteien. Wie vor fünf Jahren könnte die AfD als zweitstärkste Kraft in den Landtag einziehen. Der CDU mit Spitzenkandidat Michael Sack drohen im Vergleich zur Wahl 2016 weitere Verluste sowie ein Ergebnis um die 15 Prozent.

15:50 Uhr: 36,5 Prozent haben bis 14 Uhr in Wahllokal gewählt

Bei der Bundestagswahl haben bis 14 Uhr circa 36,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben. Das teilte der Bundeswahlleiter am Nachmittag mit. Der Zwischenstand wurde auf Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt.

Bei der letzten Bundestagswahl hatten bis 14 Uhr 41,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben, am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent. 2013 hatten bis 14 Uhr 41,4 Prozent in einem Wahllokal gewählt, die Wahlbeteiligung lag schließlich bei 71,5 Prozent.

Die Mittagswahlbeteiligung ist allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, da die Zahl der Briefwähler nicht erfasst wird – und diese Zahl seit Jahren immer weiter steigt. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie wird bei den Briefwählern ein neuer Rekordwert erwartet.

Deren Wahlbeteiligung werde zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Ermittlung des endgültigen Wahlergebnisses festgestellt, so Bundeswahlleiter Georg Thiel.

12:43 Uhr: Laschet faltet Stimmzettel im Wahllokal falsch

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl seinen Stimmzettel falsch gefaltet. Als Laschet den Zettel in einem Wahllokal in Aachen in die Urne warf, konnten Umstehende sehen, was er angekreuzt hatte. Fotografen hielten den Moment auf Bildern fest.

Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht in der falschen Stimmzettel-Faltung von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet keine Wählerbeeinflussung. „Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden“, schrieb Thiel bei Twitter.

Die Wahlvorschriften seien eindeutig: Der Wahlvorstand habe Wähler zurückzuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet haben, dass die Stimmabgabe erkennbar ist. Komme es zu einer Fehlfaltung, teile der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel aus.

„Gelangt der Stimmzettel dennoch in die Wahlurne, kann er nicht mehr aussortiert werden und ist gültig“, fügte der Bundeswahlleiter hinzu. Laschet hatte seinen Stimmzettel bei der Abgabe falsch gefaltet. Umstehende konnten somit sehen, wie er abgestimmt hat, obwohl eine offene Stimmabgabe eigentlich nicht gestattet ist.

10:52 Uhr: Erste prominente Politiker geben bei Bundestagswahl Stimme ab

Bei der Bundestagswahl haben am Sonntagvormittag die ersten prominenten Politiker ihre Stimme abgegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wählten in Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ging an seinem Wohnort Potsdam ins Wahllokal, CSU-Chef Markus Söder in Nürnberg.

Scholz und Söder wurden ebenfalls von ihren Ehefrauen begleitet. Die Wahllokale sind am Sonntag noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch wegen der Corona-Pandemie wird ein neuer Briefwahl-Rekord erwartet.

10:40 Uhr: Scholz hat gewählt

Olaf Scholz hat gewählt. Kurz nach 10 Uhr gab der in den Umfragen zuletzt führende Kanzlerkandidat in Potsdam zusammen mit seiner Ehefrau, der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), unter großer Medienteilnahme seine Stimme ab. Im Wahlkreis 61 Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II läuft ein vielbeachtetes Paralleduell, denn neben Scholz bewirbt sich hier auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock um das Direktmandat für den Bundestag.

Sie wohnt mit ihrer Familie ebenso wie Scholz in Potsdam, wählt aber in einem anderen Wahllokal und will ihre Stimme erst am frühen Nachmittag abgeben. Die Stimmabgabe von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wird gegen 11 Uhr in einem Wahllokal in Aachen erwartet. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten verzichtet der CDU-Chef auf eine Direktkandidatur – er steht in NRW auf CDU-Listenplatz 1.

8:12 Uhr: Wahllokale für Bundestagswahl geöffnet

Um Punkt 8 Uhr haben in Deutschland die Wahllokale zur Bundestagswahl geöffnet. Es ist das 20. Mal seit Gründung der Bundesrepublik, dass das Parlament neu gewählt wird. Etwa 60,4 Millionen Deutsche ab 18 Jahren sind wahlberechtigt, darunter 31,2 Millionen Frauen und 29,2 Millionen Männer.

2,8 Millionen Menschen dürfen das erste Mal wählen. Etwa 650.000 Wahlhelfer sind in den rund 60.000 Urnen- und 25.000 Briefwahlbezirken im Einsatz. Wegen der Corona-Pandemie wird ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Briefwählern erwartet. Und der Ausgang der Wahl ist spannend wie schon lange nicht mehr. Erstmals seit 19 Jahren deuten die Umfragen nicht schon im Vorfeld deutlich auf einen Gewinner.

Die SPD hat im Sommer zwar erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder die Spitzenposition übernommen, führt in den meisten Umfragen aber nur wenige Prozentpunkte vor CDU und CSU. Und selbst bei einem Sieg der Sozialdemokraten scheinen auch Koalitionen ohne ihre Beteiligung möglich. Erstmals überhaupt gibt es mit den Grünen auch eine dritte Kraft, die sich zumindest bis vor Kurzem noch ernsthaft Hoffnung auf eine Übernahme des Bundeskanzleramtes machen durfte, zuletzt ging es in den Umfragen aber deutlich bergab.

7:45 Uhr: Bundespräsident ruft Bürger zur Wahl auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürger aufgerufen, bei der Bundestagswahl am Sonntag abzustimmen. „Lassen Sie uns gemeinsam abstimmen – für eine starke Demokratie und eine gute Zukunft“, schreibt er in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“. „Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl.“

Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. „Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden“, so das Staatsoberhaupt. Der heutigen Wahltag sei, so Steinmeier, „ein wichtiger Tag für Deutschland und ein Fest“ für alle seine Bürger. Die Wähler hätten heute das Wort. „Sie entscheiden, welche Richtung unser Land in den nächsten vier Jahren nehmen soll, welche Parteien uns mit welcher Stärke im Bundestag vertreten, welche Regierung unser Land führen wird. Sie können mitbestimmen, wie es weitergeht bei den kleinen und großen Fragen unserer Zeit“, so Steinmeier.

Deutschland stehe vor einem politischen Übergang, aber die Herausforderungen blieben. „Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihren Folgen, bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei Digitalisierung, Bildung und Pflege, bei innerer, äußerer Sicherheit und europäischer Zusammenarbeit“, so Steinmeier. (dts/dpa/afp/red)

