Frankreich: „Gelbwesten“-Proteste haben wieder mehr Zulauf – 89 Menschen festgenommen

Nach einem Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich hat die Bewegung wieder leicht an Zulauf gewonnen. Tausende Menschen demonstrierten Medienberichten zufolge am Samstag in französischen Städten.

Es kam zu mehreren Zusammenstößen mit der Polizei – wobei deutlich wurde, das auch eine gezielte Eskalation durch Provokateure die Polizei die Stimmung anheizte.

In Paris seien 89 Menschen vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei der Hauptstadt auf Twitter mit. Zudem habe es mehr als 60 Verwarnungen gegeben. Es wurde Tränengas eingesetzt.

Provokationen von Linken in Montpellier, Südfrankreich

Erkennbar sind auch Provokationen von Seiten der Linken, die hier Müllcontainer anzündeten:

Ein weiteres Bild aus Montpellier:

Deutschland

In Deutschland trafen sich am Brandenburger Tor in Berlin ebenfalls Menschen zu einer Kundgebung unter dem Titel der „Gelbwesten“: