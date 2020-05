Österreichischer Ex-Kanzler macht Lobbyarbeit für KP-China

Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern äußert sich in einem Trend-Interview seit längerer Zeit politisch. Nicht unbedingt zur Freude seiner SPÖ-Parteikollegen. Die Sozialdemokraten fürchten seine unkritischen Äußerungen zum Regime in Peking könnten der Partei schaden, heißt es in einem Bericht auf „Oe24“

Der wirtschaftlich angeschlagene Unternehmer ist angesichts der Corona-Krise gegen Reisebeschränkungen und Lockdowns kritisch und übt scharfe Kritik am Kurs von Kanzler Sebastian Kurz. Was das Krisenmanagement des chinesischen Regimes, dessen Schutzmaskendiplomatie oder Weltherrschaftsanspruch angeht, verteidigt er Peking gegen jedoch gegen kritische Frage.

Laut Zeitung „Oe24“ sei das kein Wunder: Kern ist als Präsident der Austrian Chinese Business Association und damit als Lobbyist für China tätig. (nh)