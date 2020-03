Chinas Führung verlangt von Behörden Vernichtung von Coronavirus-Daten

In den letzten Wochen meldete das chinesische Regime landesweit weniger neue Coronavirus-Fälle. So sieht es aus, als ob der Ausbruch abflacht. Die Epoch Times erhielt hingegen vertrauliche interne Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Behörden in der Küstenprovinz Shandong die Zahl der positiven Testergebnisse der Diagnosekits absichtlich zu niedrig angaben.

Augenzeugen in der Provinz Hubei, wo der Ausbruch am schwersten ist, berichteten zudem, dass viele Menschen aufgrund der Überlastung des Gesundheitssystems nicht in Krankenhäusern diagnostiziert und behandelt werden konnten. Auch wenn sie Symptome aufwiesen, mussten sie zu Hause unter Quarantäne.

Nun sieht es so aus, dass einige lokale Behörden verpflichtet wurden, die von ihnen erhobenen Daten im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch zu vernichten.

Datenvernichtung und Verpflichtungserklärung: Stadt Chaoyang

Die Epoch Times erhielt eine Kopie eines Dokuments vom 23. Februar, das von der Gesundheitskommission der Stadt Chaoyang an ihr provinzielles Pendant, die Gesundheitskommission von Liaoning, geschickt wurde. Die Stadt liegt in der nordöstlichen Region des Landes, Tausende von Kilometern vom Virus-Epizentrum in Hubei entfernt.

Laut dem Dokument hat die Stadt bei ihren Regierungsabteilungen und Behörden nachgefragt und überprüft, ob „Dokumente und Daten [im Zusammenhang mit dem Ausbruch]“ in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Gesundheitskommission ordnungsgemäß vernichtet wurden.

Mitarbeiter, die Zugang zu den Daten hatten, mussten dazu eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen. Darin verpflichteten sich die Beamten, relevante Dokumente von ihren Laptops, Computern, Smartphones, externen Laufwerken usw. zu löschen.

Darüber hinaus muss ein Unterzeichner alle Screenshots und Fotos, die er von den Dokumenten gemacht hat, löschen und sich dazu verpflichten, den Inhalt der genannten Dokumente nicht an Dritte weiterzugeben.

Regierungsdatenbank: „gelöscht“

Die Publikation enthält auch Screenshots der internen Datenbank der Gesundheitskommission der Stadt Chaoyang. Ein Dokument mit dem Titel „Informationen über die engen Kontakte von Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, bereitgestellt vom Informationszentrum des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC)“ ist als „gelöscht“ angeführt.

Die neu eingerichtete Kommandozentrale der Provinzregierung zur Bekämpfung des Virus verlangt in der Datenbank die Bereitstellung solcher Informationen für die einzelnen Städte und das Polizeipräsidium der Provinz.

Das CDC-Informationszentrum dient als eine interne Datenbank zur Verteilung von Informationen an die Kontrollzentren der Provinzen, Krankenhäuser und anderen öffentliche Behörden.

Den Screenshots zufolge haben 13 verschiedene Abteilungen der Regierung von Chaoyang das Geheimhaltungsschreiben unterzeichnet und eingereicht – darunter das Büro für zivile Angelegenheiten sowie die Bezirksverwaltungen.

Die Wahrheit vertuschen

Die Epoch Times hatte bereits zuvor berichtet, dass das CDC der Provinz Shandong interne Datensätze zusammengestellt hat – einschließlich der täglichen Anzahl neuer positiver Diagnosen. Im Februar lagen diese Zahlen zwischen 1,36 und 52 Mal höher als die offiziell veröffentlichten Daten der Gesundheitskommission von Shandong.

Am 26. Februar berichtete das chinesische Medienunternehmen „Caixin“, dass die Behörden der Stadt Wuhan (in Hubei) – dem Epizentrum des Virus – von dem Ausbruch wussten, bevor sie es der Öffentlichkeit meldeten.

„Caixin“ interviewte das medizinische Personal des Wuhan-Xinhua-Krankenhauses. Es gab an, dass die Einrichtung bis zum 29. Dezember sieben Coronavirus-Patienten aufgenommen hatte. Seit dem 27. Dezember gaben sie den CDC-Beamten des Bezirks Jianghan immer wieder über diese Auskunft.

Das Medium sprach auch mit Zhao Su, einem Arzt des Zentralkrankenhauses von Wuhan, der sagte, dass der erste Coronavirus-Patient, den er erhielt, bereits am 20. Dezember Symptome zeigte.

Die Gesundheitskommission von Wuhan gab am 31. Dezember bekannt, dass sich 27 Personen „eine unbekannte virusbedingte Lungenentzündung“ zugezogen hatten. Die zentralen Regierungsbehörden teilten der Öffentlichkeit erst am 20. Januar die Details und die Schwere des Ausbruchs mit. Erst zu diesem Zeitpunkt gaben sie zu, dass das Virus ansteckend und von Mensch zu Mensch übertragbar ist.

Der „Caixin“-Bericht wurde kurz nach seiner Veröffentlichung von der Website entfernt. Jedoch kopierten Internetnutzer den Artikel auf eine Mirror-Seite.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalartikel: Chinese Authorities Require Government Offices to Destroy Data Related to Coronavirus Outbreak

