Brisantes Bild im Epstein-Haus entdeckt: Bill Clinton in blauem Kleid und roten Stöckelschuhen

Das Bild, das den ehemaligen Präsidenten darstellt, der anscheinend auf einem Sessel im Oval Office liegt, rote Absätze trägt und suggestiv in einem blauen Kleid posiert, befand sich in einem Raum neben der Treppe im Hause von Jeffrey Epstein in der Upper East Side in Manhattan.

It’s an actual painting and it’s listed as „sold.“ I can only presume Epstein was the buyer. https://t.co/6CAaXAh6LC pic.twitter.com/NAP37vg1SK — Ian Miles Cheong (@stillgray) 14. August 2019

Das Kleid ähnelt auffallend dem Kleid, das Hillary Clinton bei den Kennedy Center Honors 2009 trug.

The dress is also strikingly similar to one worn by Hillary at the 2009 Kennedy Center Honors https://t.co/kPKgR4Wroj pic.twitter.com/7wZw7ztW5r — Daily Mail US (@DailyMail) 14. August 2019

Das Originalbild heißt „Parsing Bill“ und stammt von der australisch-amerikanischen Künstlerin Petrina Ryan-Kleid, die ebenfalls in Manhattan lebt. Es ist unklar, ob Epstein das Original erworben hat oder einen Druck anfertigen ließ.

Das Gemälde wurde im Oktober 2012 heimlich aufgenommen, vier Jahre nachdem Epstein den „Schätzchendeal“ für die Prostitution einer Minderjährigen abgeschlossen hatte und sieben Jahre bevor ihm vorgeworfen wurde, einen Sexhandelsring mit minderjährigen Mädchen geführt zu haben.

Die Quelle, die darum bat, anonym zu bleiben, besuchte Epstein, um einen Geschäftsvorschlag zu präsentieren. Die Frau sagte, dass sie schockiert gewesen war, als sie das Porträt durch eine offene Tür sah, als sie mit ihrem Geschäftspartner durch das prunktvolle Haus ging.

Sie sagte zu DailyMail: „Es war absolut Bill Clinton. Es war schockierend – es war definitiv ein Bild von ihm. Es war ein sehr provokantes, sexuelles Bild. Er trug Absätze, ein blaues Kleid und seine Hand war in einer seltsamen Position.“

The DM has a 2012 pic that allegedly shows the inside of Jeffrey Epstein’s NYC mansion. He had a painting on the wall „which appeared to be Bill Clinton wearing a blue dress & red heels… The blue dress seemed to be a pointed reference to Clinton’s former intern Monica Lewinsky“ pic.twitter.com/VyAnk3Bnfn — John Doe (@JohnDoe78359022) 14. August 2019

