Globale Ambitionen der KP China: Der Griff nach der Weltherrschaft (Teil 1)

Die Epoch Times veröffentlicht hier den ersten Teil des 18. Kapitels des neuen Buches „Wie der Teufel die Welt regiert“. Ergänzt wird dieser Artikel durch Kartenmaterial, um die Ausdehnung der chinesischen Ambitionen zu verdeutlichen. Hier der Link: Kartenmaterial – Chinas Ambitionen und Strategien auf dem Weg zur Weltmacht. Am 16. Mai erscheint der 2. Teil des Kapitels.

Inhaltsverzeichnis Teil 1

Einführung

1. Das Anliegen der Kommunistischen Partei Chinas ist, die Vereinigten Staaten zu zerstören und die Welt zu beherrschen

a) Die KP China ist seit jeher auf die Beherrschung der Welt ausgerichtet

b) Die Weltherrschaft Chinas verlangt das Scheitern der Vereinigten Staaten

c) Die KP China verfolgt eine mehrstufige Strategie, um die Vereinigten Staaten zu untergraben und zu begrenzen

d) Die KP China stachelt zu Hass gegen die USA auf, um sich auf den Krieg mit Amerika vorzubereiten

e) Die KP China verheimlicht nicht länger ihre Absichten in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen

Quellen

Die Serie wird fortgesetzt mit den Punkten:



Einführung

2. Die Strategien des kommunistischen China für die Weltherrschaft: „One Belt, One Road“ ist eine Strategie zur Eroberung von Territorium, die „Great Periphery Strategy“ (asiatisch-pazifischer Raum), die Methode „Teilen und Erobern“ (Europa), das „chinesische Modell“ (Afrika), Lateinamerika, sowie „Das kommunistische China zeigt offen seine militärischen Ambitionen“3. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ mit chinesischen kommunistischen Merkmalen: Parteikultur weltweit, Die Einheitsfront, um die freie Welt von innen heraus zu zerlegen, Uneingeschränkte wirtschaftliche Kriegsführung, Die Benutzung der Massen zur Spionage, viele verschiedene Formen der uneingeschränkten Kriegsführung4. Das chinesische Modell und seine zerstörerische Wirkung5. Gewonnene Erkenntnisse und der Ausweg: Die Appeasement-Politik war ein schwerer Fehler, Warum hat der Westen China falsch verstanden? Was ist der Ausweg?

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts übernahmen die sowjetischen Kommunisten mit Gewalt die Macht in Russland. Der Erfolg dieser Revolution ermöglichte im Gegenzug den Weg für den wichtigsten Akteur des kommunistischen Gespensters – die Kommunistische Partei Chinas.

Die KP China wurde 1921 von Vertretern der fernöstlichen Niederlassung der Kommunistischen Internationale gegründet. In den folgenden Jahrzehnten spielte die Sowjetunion eine wichtige Rolle auf der Weltbühne und stand dem westlichen demokratischen Lager im Kalten Krieg gegenüber. Die Westler akzeptierten die Sowjetunion und ihre kommunistischen Satellitenstaaten in Osteuropa als den archetypischen kommunistischen Gegner. In der Zwischenzeit hatte das Regierungssystem der KP Chinas genügend Zeit, sich zu etablieren und zu reifen.

Die Sowjetunion brach 1991 zusammen und ließ das Regime der KP Chinas auf der Weltbühne allein. Das kommunistische China verfolgte eine neue, nicht konfrontative Vorgehensweise und verlockte den Rest der Welt dazu, sich auf seine kapitalistische Marktwirtschaft einzulassen, während es gleichzeitig sein totalitäres politisches System beibehält. Deshalb sahen viele westliche Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker die KP China nicht als kommunistische Partei an, sondern eher als eine Variante.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die KP China hat die entscheidenden Merkmale der kommunistischen Ideologie – Betrug, Bösartigkeit und Kampf – auf den Höhepunkt getrieben. Die Partei hat ein Regierungssystem geschaffen, das die schädlichsten und heimtückischsten Methoden der politischen Intrigen anwendet, die über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte entwickelt wurden. Die KP China verführt Menschen mit enormen Profiten, kontrolliert sie mit Macht und blendet sie mit Lügen. Sie hat ihre dämonischen Methoden bis zur Meisterschaft kultiviert.

China ist die Heimat von fünftausend Jahren Geschichte und einem herrlichen traditionellen Erbe, das sich dieses antike Land und seine Bewohner verdient haben, die von Menschen auf der ganzen Welt respektiert und bewundert werden. Die KP China hat aus diesen positiven Gefühlen Kapital geschlagen. Nachdem sie die Macht erobert und das chinesische Volk gefangen genommen hatte, vermengte sie die Konzepte der chinesischen Nation und der Diktatur der KP China. Sie präsentierte ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstiegs“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen.

Doch der wesentliche Charakter der KP China hat sich nie geändert. Die Strategie der Partei in der Wirtschaft besteht einfach darin, die „nutrition of the capitalist body“ (dt. etwa: „Ernährungsweise des kapitalistischen Körpers“) [1] zu nutzen, um ihren eigenen sozialistischen Körper zu stärken. Damit wird ihre Herrschaft stabilisiert und werden ihre Ziele verwirklicht – anstatt es China zu ermöglichen, echten Wohlstand zu erreichen und seine wahre Stärke zu erkennen. In der Praxis missachten ihre Methoden die grundlegende moralische Ethik und die universellen Werte.

Die Länder, welche die Menschen gegründet haben, existieren auf der Grundlage der Weisheit ihrer Gründer und des Glaubens an das Göttliche. Die menschliche Gesellschaft muss dem vom Schöpfer festgelegten Verhaltensnormen folgen: um einen hohen moralischen Charakter zu bewahren, das Recht auf Privateigentum zu schützen und universelle Werte zu respektieren. Die wirtschaftliche Entwicklung einer normalen Gesellschaft muss durch entsprechende moralische Standards unterstützt werden.

Aber der Parteistaat der KP China ist einem diametral entgegengesetzten Weg gefolgt und hat eine schnell wachsende wirtschaftliche Abscheulichkeit geschaffen, welche zu schwerer moralischer Degeneration führte. Die Gründe des bösartigen kommunistischen Gespenstes, in China ein „Wirtschaftswunder“ zu arrangieren, sind simpel: Ohne ökonomische Stärke hätte das Regime der KP Chinas keinen überzeugenden Einfluss, um der Welt seine Bedingungen zu diktieren. Diese Vereinbarungen sollen nicht China oder den Chinesen zugute kommen, sondern erreichen, dass die chinesische Bevölkerung Geld und Reichtum anbetet. Ziel ist, dass sich die Welt an der KP China bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und in internationalen Angelegenheiten ausrichtet

Intern regiert die Kommunistische Partei durch Tyrannei und die rücksichtslosesten Aspekte des kapitalistischen Systems. Sie belohnt das Böse und bestraft das Gute, indem es die schlimmsten Menschen zu den Erfolgreichsten der Gesellschaft macht. Diese Politik verherrlicht die böse Seite der menschlichen Natur. Es nutzt den Atheismus, um einen Zustand völliger Degeneration zu schaffen, in dem Menschen keine moralischen Bedenken mehr haben.

Wenn das Regime der KP China im Ausland tätig ist, befürwortet es die Ideologie der „Chinesischen Merkmale“, d.h. des Kommunismus. Es bietet starke wirtschaftliche Anreize als Köder an, damit die Menschen der freien Welt ihre Wachsamkeit und ihre moralischen Prinzipien aufgeben sowie die Augen vor den gewaltigen Menschenrechtsverletzungen der KP Chinas und ihrer Verfolgung der Religionen verschließen. Viele Politiker und Unternehmen in westlichen Ländern haben ihre Werte verraten. Sie bringen sich für ihren Profit in Gefahr und orientieren sich an den Verhaltensweisen der KP Chinas.

Die westlichen Länder hoffen, dass sie der KP China bei einer friedlichen Transformation helfen können. Doch während sich China in gewissem Maß äußerlich modernisierte und an den Westen anpasste, veränderte die Partei nie ihre grundlegende Natur. Das Ergebnis zeigt, dass die KP Chinas mit ihrem Handeln in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich und friedlich die moralischen Verpflichtungen der Vereinigten Staaten untergraben und den öffentlichen Willen korrumpiert hat.

Die KP China ist der Hauptakteur des Kommunismus und damit die größte Bedrohung weltweit. Bei der Stärkung der globalen Macht der KP Chinas hat das kommunistische Gespenst das Ziel, sein Gift in alle Ecken der Erde zu verteilen und schließlich zu erreichen, dass die Menschen die Traditionen und die Gottheiten zu verraten. Auch wenn die Pläne der Partei zur Weltherrschaft nicht direkt erfolgreich sind, wird sie dennoch das eigentliche Ziel erreicht haben: die Menschen von ihren moralischen Werten zu trennen. Sie tut dies, indem sie Menschen mit ökonomischen Interessen verführt, sie in finanzielle Fallen lockt und manipuliert, in ihre politischen Systeme eindringt, sie mit militärischer Gewalt bedroht und sie mit ihrer Propaganda in die Irre führt.

Angesichts dieser großen Gefahr müssen wir die Ambitionen, die Strategie, die Taktiken und die Ziele des Regimes der KP China sorgfältig prüfen.

1. Das Anliegen der Kommunistischen Partei Chinas ist, die Vereinigten Staaten zu zerstören und die Welt zu beherrschen

a) Die KP China ist seit jeher auf die Beherrschung der Welt ausgerichtet

Der KP China reicht es nicht, nur regionale Macht zu besitzen. Sie möchte die Welt kontrollieren. Das wird durch ihren tyrannischen Charakter festgelegt. Durch ihre Natur widersetzt sich die kommunistische Partei dem Himmel, der Erde und der Tradition; sie bedient sich der Gewalt, um die „alte Welt“ zu zerschlagen und strebt nach der Zerstörung aller Staaten, Nationen und Klassen mit dem angeblichen Ziel der „Befreiung der Menschheit“. Ihre unveränderliche Mission ist die der konstanten Expansion, bis sich die Welt unter der kommunistischen Ideologie vereint. Ihre Doktrin und Praktiken sind per Definition globalistisch.

Aber da die traditionelle Kultur einst einen sehr starken Einfluss hatte, musste der Kommunismus einen weitläufigeren Ansatz nutzen. In der Sowjetunion forderte Stalin „Sozialismus in einem Land“; in neuerer Zeit verbreitete die KP China den „Sozialismus mit chinesischem Charakter“.

Anders als bei politischen Parteien im Westen, welche sich die Macht teilen oder in rotierendem Wechsel an der Macht sind, verfügt die Kommunistische Partei China über unangefochtene Autorität. So richtet sie ihre Strategien auf Jahrzehnte oder Jahrhunderte aus. Einige Jahre nach ihrer Etablierung im Jahr 1949 machte sie den Slogan „Großbritannien übertreffen und Amerika einholen“ publik, welcher später den „Großen Sprung nach vorne“ eingeleitet hat. Aufgrund ungünstiger inländischer sowie internationaler Situationen blieb die KP China jedoch über Jahrzehnte relativ unsichtbar.

Nach dem Tiananmen Massaker wurde das chinesische Regime von der internationalen Gesellschaft boykottiert. Daraufhin evaluierte die Partei die Situation und kam zu dem Entschluss, dass sie noch immer nicht direkt mit den Vereinigten Staaten konkurrieren kann. Deswegen wählte sie den Weg, ihre Stärken zu verbergen und auf die richtige Zeit zu warten, anstatt einen direkten Versuch auf die Führung der internationalen Bühne zu machen. Die KP China ist hat diese Entscheidung nicht getroffen, weil sie ihre Ziele geändert hat, sondern weil sie ihre Strategien den unterschiedlichen Umständen anpasst – für ihr finales Ziel, Weltherrschaft zu erreichen.

Man kann sagen, dass das kommunistische Gespenst die alte chinesische, strategische Finte von „öffentlichem Rückzug während heimlichen Weiterkommens durch die versteckten Wege von Chencang“ angewendet hat. Die erste kommunistische Supermacht war die Sowjetunion, aber ihre eigentliche Rolle war es, dem Wachstum und der Etablierung des chinesischen kommunistischen Regimes zu verhelfen.

b) Die Weltherrschaft Chinas verlangt das Scheitern der Vereinigten Staaten

Seit dem 1. Weltkrieg stellte die USA das mächtigste Land auf der Welt dar und dient seitdem zum Erhalt der internationalen Ordnung. Jedes Land, welche diese Ordnung stürzen möchte, muss die USA auf die Knie zwingen, sodass aus strategischer Sicht Amerika den Hauptfeind der KP China darstellt. Dies ist seit Jahrzehnten der Fall und die Partei hat nie ihre Vorbereitungen für einen umfassenden Angriff gegen die USA gestoppt.

In seinem Buch „The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower“ (dt.: „Der einhundertjährige Marathon: Chinas geheime Strategie Amerika als globale Supermacht zu ersetzen“), schrieb Michael Pillsbury, China habe eine Langzeit-Strategie zur Untergrabung der durch die USA geführten ökonomischen und politischen Ordnung. Sie will diese bis 2049, dem 100-jährigen Geburtstag der Machtübernahme der kommunistischen Partei in China, durch den Kommunismus ersetzt haben. Pillsbury vermerkte, dass die von der Nationalen Universität für Verteidigung Chinas produzierten TV Serie „Silent Contest“ (dt.: „Stiller Wettbewerb“) die Ambitionen zur Konkurrenz mit den USA klar ersichtlich darstellt: Der Weg der KP China, seinen „großen Zweck“ zu erfüllen, nämlich die Welt zu beherrschen, „wird zwangsläufig durch einen ständigen Kampf mit dem vorherrschenden System der USA “ stattfinden. „Es ist ein hundertjähriger Wettkampf, der nicht vom menschlichen Willen geändert werden kann“. [2]

Die globale Strategie der KP China ist auf die Bekämpfung der Vereinigten Staaten ausgelegt. Arthur Waldron, ein Professor der Universität von Pennsylvania und China Experte, legte in einer Senatsanhörung von 2004 dar, das die chinesische Volksbefreiungsarmee die einzige Armee auf der Welt ist, die auf Anti-USA- Operationen ausgerichtet ist. [3] Tatsächlich haben neben der Volksbefreiungsarmee auch die meisten diplomatischen Beziehungen und internationalen Aktivitäten der KP China die Vereinigten Staaten als ihr direktes oder indirektes Angriffsziel.

c) Die KP China verfolgt eine mehrstufige Strategie, um die Vereinigten Staaten zu untergraben und zu begrenzen

Die KP China wählte ein ganzheitliches Vorgehen zur Realisierung ihres Vorhabens, die Welt zu beherrschen. Sie konkurriert ideologisch mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen Frieden und Demokratie herrschen. Sie erzwingt Technologietransfer und stiehlt geistiges Eigentum, um den technologischen Rückstand auszugleichen und die wirtschaftlich starke Stellung zu festigen. Auf militärischer Basis befindet sie sich in stiller Rivalität zu den Vereinigten Staaten in Fällen asymmetrischer und „uneingeschränkter Kriegsführung“ in Orten wie dem Südchinesischen Meer. Sie stärkt Nordkorea, den Iran und andere totalitäre Regime, um die Vereinigten Staaten sowie die NATO zu behindern.

Auf diplomatischer Ebene propagiert das Regime der KP China die „Great Peripheral Strategy“ und den „One Belt, One Road Plan“ (dt.: „Große Peripherie-Strategie“ und „Neue Seidenstraße“). In kurzer Zeit hat sie ihren internationalen Einfluss ausgedehnt, nicht nur auf ihre Nachbarstaaten, sondern auch auf Länder in Europa, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika, um ein internationales Bündnis, eine chinesisch geführte Sphäre aufzubauen und die Vereinigten Staaten zu isolieren.

Die KP China verfügt über viele Methoden um diese Ziele zu erreichen. So etablierte sie nach dem Jahr 1996 die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB, 2015) sowie die „16+1-Gipfel“ (China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel) für die Kooperation zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern im Jahr 2012. Sie arbeitet intensiv als Teil der fünf BRICS Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und wirbt tatkräftig für die Internationalisierung ihrer Währung. Sie strebt nach Kontrolle über die Ausgestaltung industrieller Standards (wie für die geplanten 5G Mobilfunknetze) sowie der Vorherrschaft des öffentlichen Diskurses.

Das Regime der KP China hat Vorteil aus der Demokratie und freien Presse, die in den Vereinigten Staaten und auch in anderen westlichen Ländern existiert, gezogen, um dort einheitliche Frontoperationen auszuführen, Propaganda zu verbreiten und Spionage zu betreiben. Das ist ihr Versuch, die Vereinigten Staaten so stark wie möglich zu manipulieren und unblutige Veränderung von innen voranzubringen.

Zu ihren Taktiken gehört die Bestechung von US-Regierungsbeamten, Kongressabgeordneten, Diplomaten und pensionierten Militäroffizieren durch Agenten der KP China. Die Partei nutzt wirtschaftliche Interessen, um amerikanische Investoren zur Unterstützung der chinesischen Kommunisten zu bewegen und die US-Politik zu China zu beeinflussen. Sie zwingt High-Tech Firmen zur Kooperation bei der Internetzensur sowie der „Great Firewall“. Sie verpflichtet und setzt Anreize für viele chinesische Gemeinschaften, damit diese als subversive Kräfte dienen und infiltriert westliche Think Tanks sowie wissenschaftliche Abteilungen. Sie manipuliert diese Institutionen zur Selbstzensur in Bezug auf sensiblen Themen, was so effektiv Einnahme des Standpunktes der KP China führt. Chinesische Firmen, die von der KP China kontrolliert oder beeinflusst sind, tätigen hohe Investitionen in Hollywood.

Während sie ihren Einfluss auf verschiedene Länder ausgebreitet hat, um die Vereinigten Staaten auf der einen Seite einzudämmen und zu umhüllen, hat sie auf der anderen versteckte Festungen auf amerikanischem Boden aufgebaut, sodass sie die Vereinigten Staaten von innen unterminieren kann. Sie hat ein umfangreiches Netzwerk an Agenten etabliert und Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft gefördert, was zu einer ernsthafte internationalen Gefahr führt.

d) Die KP China stachelt zu Hass gegen die USA auf, um sich auf den Krieg mit Amerika vorzubereiten

Die Ideologie der KP China basiert auf Hass. Der Patriotismus, den sie verbreitet, beinhaltet den Hass auf Japan, Hass auf Taiwan, Hass auf Tibet, Hass auf die ethnischen Minderheiten in Xinjiang, Hass auf religiös Gläubige, Hass auf Andersdenkende, und am wichtigsten, den Hass auf die USA. Es gibt einen Spruch auf chinesischen Internetplattformen: „Beschuldige für kleine Probleme Japan, für Große die Vereinigten Staaten“. Durch die Anstachelung von Hass auf ausländische Feinde versucht die Partei, die öffentliche Meinung auch während einer Krise auf ihrer Seite sicherzustellen.

Bevor die chinesischen Kommunisten an die Macht gekommen sind, lobten sie die Vereinigten Staaten mehrmals für ihre Freundschaft zu China sowie für das demokratische System der USA. Als die KP China jedoch ihr Regime eingerichtet hatte, nutzte sie einerseits rasch das Leid aus, welches China in der modernen Geschichte widerfahren ist, andererseits das Bestreben der Menschen nach einer starken Nation. Die KP China stellte sich selbst als Chinas Rettung dar, indem sie Hass gegen Amerika sowie auf andere Staaten schürte.

Tatsächlich kümmert sich die KP China nicht um das Leben oder Tod des chinesischen Volkes, noch interessiert sie Chinas territoriale Unversehrtheit oder eine nachhaltige Entwicklung der Chinesischen Nation. Es ist unmöglich, die Bösartigkeit der KP China zu beschreiben, mit der sie das chinesische Volk verfolgte, Chinas Souveränität verriet, die Moral und traditionelle Kultur der Chinesen zerstörte und Chinas Zukunft verschwendete.

Die Anstachelung von Hass auf ausländische Staaten dient der KP China erstens zum Zweck, sich als Retter darzustellen und ihre brutale Herrschaft zu legitimieren. Zweitens um nationale Gefühle zu nutzen, damit die öffentliche Aufmerksamkeit in Krisenzeiten abgelenkt werden kann. Drittens um Unterstützung für die expansionistischen Ambitionen und Pläne zur vermeintlichen Wiedergutmachung der Erniedrigungen in moderner Zeit zu gewinnen. Und viertens um Hass als psychologische Vorbereitung für zukünftige Kriege zu nutzen und die Bevölkerung auf barbarische Taten und Terrorakte unempfindlich zu machen.

Die KP China hat junge Generationen mit Hass auf die USA indoktriniert, um sie als Werkzeug in ihrem Bemühen, die USA zu verdrängen und die Welt zu beherrschen, zu nutzen. Wenn die Zeit kommt, plant die KP China die Vereinigten Staaten sowie ihre verbündeten demokratischen Staaten mit Chinas Jugend in verschiedenen Formen zu infiltrieren, an bewaffneten Kämpfen teilnehmen zu lassen, Krieg zu führen und, wenn nötig, sich selber in einem nuklearen Holocaust zu opfern.

Der Jubel in Chinas Öffentlichkeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zeigte, das die KP China starken Einfluss mit ihrer Propaganda erzielt hat. Auf Chinas großen politischen und militärischen Foren trifft man oft auf Gedankengut wie „China und die Vereinigten Staaten müssen Krieg haben“ – ein weiteres Indiz für den Erfolg der KP Chinas, die Menschen dahin erzogen zu haben, die Vereinigten Staaten zu hassen. Dies ist eine langfristige, allmähliche Mobilisierung für den Krieg, die von der Kommunistischen Partei China bewusst geplant und systematisch durchgeführt wird.

Die Hasspropaganda der KP China ist nicht auf China beschränkt. Auf internationaler Ebene unterstützt sie ausdrücklich oder offen Schurkenstaaten und Terrororganisationen im Kampf gegen die USA und stellt ihnen finanzielle Hilfe, Waffen und Ausrüstung, theoretisches Wissen, taktisches Training und öffentliche Unterstützung zur Verfügung. Die KP China wurde zum Anführer der Achse anti-amerikanischer Staaten und steuert arrogant die globalen Kräfte des Antiamerikanismus.

e) Die KP China verheimlicht nicht länger ihre Absichten in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen

Im Jahr 2008, während die Vereinigten Staaten mit einer wirtschaftlichen Krise zu kämpfen hatten, veranstaltete China in Peking die teuersten Olympischen Spiele in der Geschichte. Verkleidet in ein Kostüm von Wohlstand drängte sich das Regime auf die internationale Bühne. Als ein Ergebnis der Globalisierung ging die verarbeitende Industrie der USA zurück. Angesichts dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten fragten die Vereinigten Staaten China nach Hilfe. „Amerika überlebt durch das geliehene Geld von uns Chinesen” wurde zu einem heißen Thema in der Propaganda der KP China. „Mit Amerika geht es bergab, China ist in der Lage, es zu ersetzen.“ Nahezu alle von der Partei kontrollierten Medien in China druckten derartige Überschriften, und der Gedanke fasste sogar unter westlichen Medien und Wissenschaftlern Fuß.

Seit 2008 zeigte Amerika Zeichen einer Verschlechterung in Bereichen wie wirtschaftliches Ansehen, militärische Stärke und politischer Stabilität. An der wirtschaftlichen Ebene trieben die Vereinigten Staaten ein öffentliches Gesundheitssystem voran, bauten Sozialleistungen aus, stellten Klima-Themen in den Fokus der Politik, verstärkten die Umweltüberwachung und beschränkten für die traditionelle produzierende Industrie. Trotzdem wurde die Ökostromenergie von den Produkten „Made-in-China“ geschlagen und die US-Produktion dabei weiter ausgehöhlt. Es gab keinen Weg, Chinas Attacken auf den Handel zu begegnen, des Diebstahl geistigen Eigentums zu kontern und sich dagegen zu schützen.

Angesichts dieser Trend akzeptierten viele einfach die These als Tatsache: dass China im Aufbruch und Amerika im Niedergang war. Die Ausgaben für das US-Militär sanken und die Vereinigten Staaten nahmen eine schwachen diplomatische Haltung ein. An der politischen Front der USA erstarkten sozialistische Ideologien, die soziale Spaltung weitete sich aus. Die demokratische Politik wurde zu einem Schauplatz parteipolitischer Streitigkeiten, womit die Arbeit der Regierung behindert wurde. Die KP China verglich dieses Chaos unvorteilhaft mit dem konzentrierten Totalitarismus des eigenen Systems und deklarierte die amerikanische Demokratie zur Lachnummer.

Im Jahr 2010 übertraf China Japan und wurde zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Nach einer Statistik der Weltbank aus dem Jahr 2014 übertraf das BIP Chinas, gemessen an der Kaufkraftparität, jenes der Vereinigten Staaten. [4] Die KP China sah das sich ändernde Machtverhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten. Da sie denkt, dass der Absturz Amerikas unumkehrbar ist, beendete sie ihre Strategie, ihre Stärken zu verstecken und abzuwarten. Stattdessen zielt die KP China offen und direkt auf die von den Vereinigten Staaten angeführten internationalen Ordnung. Die offizielle Meinung der KP China, der Medien und Experten spricht nun nach und nach unverfroren von dem expansionistischen „Chinas Traum“.

Während des 18. Nationalkongresses der KP China im Jahr 2012 wurde die Idee vom Aufbau einer „Gemeinschaft für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit“ vorgestellt. Im Jahr 2017 veranstaltete die KP China ein „Grand Gathering of World Political Parties“, ein großes Zusammentreffen mit den politischen Parteien weltweit, um eine Illusion an eine alte Erinnerung zu erwecken, in der eine Unzahl an Königreichen zum chinesischen Kaiserhof kamen, um ihren Respekt zu zollen. Die KP China vertrat öffentlich ihren Wunsch, das kommunistische „chinesische Modell“ in den Rest der Welt zu exportieren.

Mit dem, was die KP China unter dem Namen „China-Modell“, dem „chinesischen Plan“ oder der „chinesischen Weisheit“ verbreitet, sind das Ziel der KP China, die Welt zu führen und eine neue Weltordnung in Übereinstimmung mit den Regeln der Partei aufzubauen, gemeint. Die KP China hat dafür jahrzehntelange Vorbereitungen getroffen. Wenn diese neue Weltordnung tatsächlich etabliert wird, würde sie eine gewaltige neue Achse des Bösen darstellen, einen Feind für die freie Welt, welcher noch gefährlicher als die Achsenmächte des 2. Weltkrieges ist.

Fortsetzung folgt

Quellen

