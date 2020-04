New York verzeichnet viele junge Corona-Patienten – Gouverneur Cuomo schließt Spielplätze

Viele der bestätigten Fälle von Patienten mit Covid-19 in New York City sind junge Menschen, so die neuesten Daten des Gesundheitsamtes der Stadt.

Daten von NYC Health zeigen, dass über 40 Prozent der bestätigten Corona-Fälle der Stadt auf Personen im Alter von 18 bis 44 Jahren entfallen, während etwa jeder fünfte Krankenhausaufenthalt in der gleichen Altersgruppe auftritt.

Doch während sich viele junge Menschen in New York City mit dem Virus infizieren, zeigen die Daten des Gesundheitsamtes, dass ältere Menschen immer noch die Mehrheit der Corona-Fälle in der Stadt ausmachen. Pro 100.000 Einwohner im Alter von 45 bis 64 Jahren kommen 714 Fälle, 717 Fälle im Alter von 65 bis 75 Jahren und 707 Fälle pro 100.000 Einwohner auf über 75-Jährige.

Frühere Daten, die im März von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlicht wurden, zeigten, dass Menschen im Alter von 20 bis 44 Jahren 29 Prozent der bisherigen Fälle in den Vereinigten Staaten und 20 Prozent der Krankenhauseinweisungen ausmachten. Nur etwa fünf Prozent der Fälle machten Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 19 Jahren aus.

Die Corona-Reaktions-Koordinatorin des Weißen Hauses, Debbie Birx, hat Millennials (Geburtsjahrgänge 1980–1999) zuvor als die „Kerngruppe, die dieses Virus aufhalten wird“ bezeichnet. Junge Menschen wurden zur sozialen Distanzierung (social distancing) aufgefordert, nachdem bekannt wurde, dass junge Menschen in Frankreich und Italien im März ernsthaft an COVID-19 erkrankt waren.

Sie sollten damit nicht nur sich selbst schützen, sondern auch andere. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 18. März äußerte Birx ihre Besorgnis über die Berichte aus Europa, hielt jedoch fest, dass in den Vereinigten Staaten noch keine „erhebliche Kindersterblichkeit“ in Erscheinung getreten sei.

„Ich spreche direkt diese Generation [Millennials] an … wir müssen sie gesund halten“, sagte Birx. Sie hätten „das Potenzial, es [das Virus] … an jemanden weiterzugeben, der einen [schlechten Gesundhteits]-Zustand hat, von dem keiner vorher wusste.“ Das Endergebnis wäre katastrophal, so Birx.

Andrew Cuomo: Menschen halten sich nicht an Vorgaben

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo folgt nun dem Beispiel Europas und kündigte an, Spielplätze im ganzen Bundesstaat zu schließen. Die Menschen hätten sich nicht an die Vorgaben gehalten, obwohl er bereits mehrere Warnungen ausgesprochen hatte.

„Mein Lieblingsthema – junge Menschen müssen diese Warnung verstehen. Und sie haben die Warnung immer noch nicht verstanden“, sagte Cuomo gegenüber Reportern. „Man sieht immer noch zu viele Situationen mit zu viel Dichte von jungen Leuten. Sie können es [das Virus] bekommen. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Das kann junge Menschen töten. Seltene Umstände, aber es kann [töten]. … Die Kooperation ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte. … Also werden wir drastischere Maßnahmen ergreifen.“

In den Vereinigten Staaten gibt es 215.300 bestätigte Fälle von Corona-Patienten und 5.110 Todesfälle, die offiziellen Angaben zufolge auf die Krankheit COVID-19 zurückzuführen sind. Von den bestätigten Fällen fallen 83.901 auf New York. Der Bundesstaat hat bisher 2.219 Todesfälle gemeldet und ist damit das Epizentrum des Ausbruchs in den USA.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalartikel: Many of New York City’s CCP Virus Patients Are Young, Health Officials Say

