Neuseeland: Militär-Sprengstoffkommando stellt mutmaßlichen Sprengsatz in Christchurch sicher

Sechs Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat die neuseeländische Polizei einen mutmaßlichen Sprengkörper und Munition in der Nähe der Innenstadt sichergestellt.

Am Dienstagabend (Ortszeit) rückte ein Sprengstoffkommando des Militärs an und untersuchte ein verdächtiges Paket, das auf einem leeren Grundstück gefunden wurde, wie die Polizei mitteilte. Ein 33-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Neuseeland alarmiert

Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Fundort ab und brachte Menschen aus den umliegenden Häusern in Sicherheit. Das Paket habe vermutlich einen Sprengsatz und Munition enthalten, hieß es. Zu den möglichen Motiven des festgenommenen Verdächtigen äußerte sich die Polizei nicht.

Seit dem Anschlag von Christchurch herrscht in Neuseelands drittgrößter Stadt erhöhte Wachsamkeit. Ein australischer Rechtsextremist hatte am 15. März zwei Moscheen angegriffen und 50 Menschen erschossen. Der 28-Jährige wurde wegen 50-fachen Mordes angeklagt und sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland. (afp)