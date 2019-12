Schlepper suchen nach neuen Bevölkerungsgruppen zur Überquerung der US-Grenze

Da die Zahl der Familieneinheiten aus Mittelamerika aufgrund neuer Richtlinien, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko in Kraft treten, abnimmt, suchen Schlepperbanden anderswo nach alternativen Einnahmequellen.

Sie haben gesehen, dass wir Fortschritte bei der Eindämmung der illegalen Migration aus den Ländern des Nördlichen Dreiecks machten – sie nahmen ihnen Milliarden von Dollar aus der Tasche – jetzt änderten sie ihren Kurs“, sagte Mark Morgan, amtierender Kommissar für Zoll und Grenzschutz (CBP), während einer Veranstaltung des Center for Immigration Studies am 20. Dezember.

Er sagte, dass Kartelle und Schlepperbanden die Migration aus weiter entfernten Ländern und mexikanische Staatsbürger unterstützen.

Ich meine Inder, Afrikaner, Haitianer .. die Liste geht weiter und weiter und weiter“, sagte Morgan.

Viele Afrikaner fliegen nach Südamerika, bevor sie sich über Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und schließlich Mexiko nach Norden durcharbeiten.

Der Del Rio-Sektor

Del Rio, Texas, ist ein beliebter Einreisepunkt für Afrikaner und Haitianer, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen.

In der ersten Dezemberwoche griffen Beamte in Del Rio 56 illegale Einwanderer aus afrikanischen Ländern auf, darunter Angola, die Demokratische Republik Kongo, Kongo, Guinea und Sierra Leone.

Im Vergleich dazu überquerten in den zwölf Jahren von 2007 bis 2018 nur acht Angolaner und elf Kongolesen die gesamte Südgrenze, so die CBP-Angaben.

Allein in den ersten beiden Monaten des Fiskaljahrs 2019, das am 1. Oktober begann, haben Del Rio-Agenten etwa 300 illegale Einwanderer aus elf afrikanischen Ländern aufgegriffen, was etwa neun Prozent der Gesamtzahl ausmacht. Außerdem haben sie fast 500 haitianische Staatsbürger verhaftet, mehr als die Zahl der Einwanderer aus Guatemala oder El Salvador.

Fast 70 Prozent der Personen, die in diesem Fiskaljahr bisher nach Del Rio eingereist sind, kommen aus etwa 38 Ländern, ohne Mexiko.

Ich denke, dass es vielleicht einige NGO’s und Social Media-Dienste gibt, die einen Teil des Verkehrs in unsere Richtung lenken“, sagte der Del Rio-Sektorchef Raul Ortiz in einem früheren Interview.

Ortiz sagte, dass einige Gruppen zunächst versuchten, die Grenze weiter südlich bei Laredo zu überqueren, jedoch wahrscheinlich von den Kartellen umgeleitet würden.

„Und dann, wenn die Leute hier eintreffen, dauert es natürlich nicht lange, bis sie zum Hörer greifen und Leute anrufen, die sie kennen – die entweder in Brasilien, Ecuador und einigen dieser anderen Länder stationiert sind – und sagen: ‚Hey, wir haben gerade den Del Rio-Sektor durchquert; es war ein relativ reibungsloser Prozess'“, so Ortiz.

Laut Morgan seien die Zahlen aus anderen Ländern als Mexiko und Mittelamerika „ziemlich überschaubar“, jedoch „müssen wir auf der Hut sein“.

Das Migrantenschutzprotokoll, auch bekannt als „Verbleib in Mexiko“, ist ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, das es erlaubt, illegale Einwanderer nach Mexiko zurückzuführen, damit diese dort auf ihr Einwanderungsgerichtsverfahren warten.

Bisher akzeptierte Mexiko nur spanischsprachige Einwanderer, jedoch würden Gespräche über eine Ausweitung des Programms auf andere Sprachen geführt.

„Wir sind zuversichtlich, dass sie dem zustimmen werden“, so Morgan. Weitere Gespräche mit den Nationen des Nördlichen Dreiecks – El Salvador, Guatemala und Honduras – eröffnen die Möglichkeit, dass diese Länder auch Asylsuchende aus anderen Ländern aufnehmen können.

„Entwischte“

Abgesehen von denen, die von der Grenzpatrouille verhaftet wurden, entkommen viele andere der Festnahme und reisen unerkannt in die Vereinigten Staaten ein.

Morgan schätzt, dass sich im Geschäftsjahr 2019 mindestens 150.000 solcher Personen entlang der 3.200 Kilometer langen Südgrenze in die Vereinigten Staaten eingeschlichen haben.

„Ich denke, das ist eher zurückhaltend gerechnet. Ich denke, es ist höher“, sagte er.

Die Methode zum Erreichen der 150.000er Zahl sei nicht sehr wissenschaftlich oder kompliziert, sagte er.

„Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Grenzschutzbeamter kann in ein Gebiet gehen, wo es kein Mauersystem gibt, wo es keine Technologie gibt, und sie sehen Fußabdrücke im Boden jenseits der Grenze, und sie können die Fußabdrücke physisch zählen, oder sie sehen Reifenspuren.“

Der Beamte wird diese Nummern dann als „abgehauen“ protokollieren.

Morgan sagte, dass die meisten Familien und unbegleiteten Kinder, die die Grenze illegal überqueren, die Grenzpatrouille aufsuchen und sich stellen würden.

Allerdings sind die „‚Got-Aways‘ (‚Entwischte‘) diejenigen, die auf der Flucht sind“. Warum rennen sie? Das sind nicht die Guten“, sagte er.

Nicht jede Person, die versucht, illegal in dieses Land zu kommen, ist ein guter Mensch. … Wir haben schon Pädophile, Vergewaltiger und Mörder gefasst.“

„Viele Leute werden sagen: ‚Nun, diese Zahlen sind gering. Nun, wie viele sind akzeptabel? Wie viele Vergewaltiger, wie viele Mörder, wie viele Pädophile sind akzeptabel? Wie viele Gangmitglieder sind akzeptabel? Wie viele MS-13 Mitglieder sind für uns akzeptabel, die wir in dieses Land einreisen lassen?

Aus meiner Sicht ist die Antwort einfach. Sie ist null.“

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalfassung: Smugglers Look for New Populations to Bring Across US Border

