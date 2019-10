Trump spricht vor jungen schwarzen Konservativen: „Wir werden den Sumpf trockenlegen“

In einer Rede vor jungen schwarzen Anhängern kritisierte US-Präsident Donald Trump die Demokraten und warf ihnen vor, hundert Jahre lang nichts für die afroamerikanische Gemeinschaft getan zu haben.

Fast 300 junge afroamerikanische konservative Aktivisten aus dem ganzen Land versammelten sich letzte Woche (4. Oktober) im Ostraum des Weißen Hauses, um Trump zuzuhören.

Während seiner Rede prangerte Trump Demokraten und Medien an und nannte sie „korrupte Kräfte in Washington“.

„Niemand in Amerika wurde durch die korrupte Führung und sozialistische Politik der Demokraten mehr benachteiligt als die afroamerikanischen Gemeinschaften unserer Nation“, sagte Trump. „Seit hundert Jahren wählen Afroamerikaner Demokraten. Hat es funktioniert?“

Trump sagte, dass sie gemeinsam Korruption aufdecken, Sozialisten besiegen und Betrug beenden würden. „Und, ja, wir werden den Sumpf trockenlegen.“ [drain the swamp – damit ist gemeint, die Korruption zu beenden]

Trump lobte seine jungen konservativen Anhänger und nannte sie „Champions für freies Denken und freie Meinungsäußerung“.

Ihr tretet gegen die repressiven Kräfte an. Ihr stellt euch den Kräften in unserem Land, die Konformität und Kontrolle fordern. Ihr weigert euch, zensiert zu werden, ihr weigert euch, zum Schweigen gebracht zu werden, und ihr werdet nie nachgeben“, so Trump.

Die jungen Trump-Anhänger, die sich in Washington zum Black Leadership Summit versammelt hatten, wurden von Turning Point USA, einer konservativen Jugendorganisation, eingeladen. Der dreitägige Gipfel, der von 3. bis 5. Oktober stattfand, bot berufliche Entwicklung und Führungstraining sowie Networking-Möglichkeiten für junge konservative Schwarze im Alter von 15 bis 28 Jahren.

In seiner Rede lobte Trump seine jungen Unterstützer, die den Ostraum in eine Versammlungsstätte mit Jubel und Gesang verwandelten.

„Ich mache das schon seit langem. Das ist das lauteste, was ich je in diesem Raum gehört habe. Ihr habt gerade den Rekord gebrochen“, meinte Trump.

Trump dankte auch der konservativen Kommentatorin und Aktivistin Candace Owens, dem Gründer von Turning Point USA Charlie Kirk und dem Komiker Terrence Williams.

Als Owens auf der Veranstaltung sprach, kritisierte sie die Medien und sagte, dass die Amtsenthebung [Trumps] „absolut nicht stattfinden wird. Nicht unter unserer Aufsicht. Wir müssen sicherstellen, dass wir für diesen Mann kämpfen.“

Mehrmals erwähnten Trump und andere Teilnehmer seinen berühmten Pitch [Slogan] zu schwarzen Wählern während des Wahlkampfes 2016: „Was habt ihr zu verlieren?“

„Dank unserer pro-amerikanischen Agenda boomt die Wirtschaft, die Löhne steigen, und die Armut sinkt. Wir haben die beste Wirtschaft, die wir je hatten, und glaubt mir, wir fangen gerade erst an“, sagte Trump.

Er erwähnte seine Politik, einschließlich der Reform der Strafrechtspflege und der Opportunity Zones, eines Steueranreizes, der durch die Steuerreform geschaffen wurde, um Investitionen in wirtschaftlich benachteiligten Gemeinden zu fördern. Er verwies auch auf die „boomende“ Wirtschaft, die Rekordarbeitslosigkeit und die Armutsquote der Afroamerikaner.

Afroamerikaner haben diese Nation aufgebaut – ihr habt diese Nation aufgebaut. Wisst ihr, ihr fangt gerade erst an, dafür wirklich Anerkennung zu bekommen“, sagte Trump.

Das schwarze Haushaltseinkommen in den Vereinigten Staaten steigt seit 2013. Letztes Jahr erreichte das mittlere Haushaltseinkommen von Schwarzen 41.511 Dollar und übertraf damit, laut Brookings-Studie vom 3. Oktober, den Spitzenwert von 2007, vor der Rezession.

Von den 50 Metropolregionen mit dem größten schwarzen Bevölkerungsanteil, so der Bericht, haben 18 einen signifikanten Anstieg des Durchschnittseinkommens zwischen 2013 und 2018 verzeichnet, wobei San Francisco und Seattle die Liste anführten.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalfassung: Trump to Young Black Conservatives: ‘We’ll Drain the Swamp’