Trump weist US-Marine zur Entsendung von Kriegsschiffen an – Drogenkartelle versuchen Pandemie für sich zu nutzen

Die US-Marine entsandte auf Anweisung von Präsident Donald Trump am 1. April Kriegsschiffe in den östlichen Pazifik und in die Karibik. Das Manöver ist Teil einer Operation zur Bekämpfung der Drogenkartelle, die Geheimdiensten zufolge aktiv planen, die globale Corona-Pandemie auszunutzen, um verstärkt Drogen in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln.

Die Mission umfasst die Entsendung zusätzlicher Kriegsschiffe, Überwachungsflugzeuge und Spezialeinheiten der Marine, um die Kapazität der US-Drogenbekämpfung in der westlichen Hemisphäre nahezu zu verdoppeln. Streitkräfte sowohl in der Karibik als auch im östlichen Pazifik operieren dabei gleichzeitig. Verteidigungsminister Mark Esper erklärt, die Mission werde von 22 Partnernationen unterstützt.

Da sich Regierungen und Nationen auf das Corona-Virus konzentrieren, besteht die zunehmende Gefahr, dass Kartelle, Kriminelle, Terroristen und andere bösartige Akteure versuchen werden, die Situation zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen“, sagte Trump. „Das dürfen wir nicht zulassen.“

USA kennen die Pläne der Drogenkartelle

Die US-Behörden verfügen nicht über genügend Ressourcen in der Region, um den gesamten Drogenhandel entlang der Marinerouten in die Vereinigten Staaten zu unterbinden. Der Geheimdienst hat laut Generalstaatsanwalt Bill Barr seit Langem über die Routen Kenntnis. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten die Behörden in diesem Gebiet 280 Tonnen Drogen.

Laut dem Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Mark Milley, sind die Vereinigten Staaten im Besitz von Informationen, die zeigen, dass die Kartelle die Krise ausnutzen wollen, um mehr Drogen ins Land zu schmuggeln.

Belohnung von 15 Mill. Dollar für Ergreifung von Nicolas Maduro

Der verstärkte Einsatz begann bereits vor einigen Monaten. Der formelle Start erfolgt wenige Tage nach der Anklage des Justizministeriums gegen Nicolas Maduro – Venezuelas illegitimem sozialistischem Diktator – und Mitglieder seines inneren Kreises sowie des Militärs. Ihnen wird vorgeworfen, eine „narko-terroristische“ Vereinigung anzuführen, die für den Schmuggel von bis zu 250 Tonnen Kokain pro Jahr in die Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Etwa die Hälfte davon kommt auf dem Seeweg.

Senator Marco Rubio gehört zu denjenigen US-Politikern, die seit Längerem eine härtere Gangart gegen Maduro fordern. Der Republikaner aus Florida sagte:

Wenn ich von den Vereinigten Staaten wegen Drogenhandels angeklagt würde und eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für meine Ergreifung ausgesetzt wäre, würde ich mir Sorgen machen, wenn die US-Marine vor meiner Küste Einsätze zur Drogenbekämpfung durchführt.“

Das alles kommt zu einer Zeit, in der auch Maduro die Angriffe gegen seinen von den USA unterstützten Rivalen Juan Guaidó verstärkt. Maduros Staatsanwalt ordnete Guaidó an, am Donnerstag (2.4.) im Rahmen der Ermittlungen zu einem angeblichen Putschversuch auszusagen.

Juan Guaidó – der anerkannte Interimspräsident Venezuelas

Guaidó, der derzeitige Vorsitzende des venezolanischen Kongresses, wird von den Vereinigten Staaten und fast 60 anderen Nationen als rechtmäßiger (Interims-)Präsident Venezuelas anerkannt. Es wird vermutet, dass er der Anordnung nicht nachkommen wird, um der Möglichkeit einer Verhaftung zu entgehen. Die Vereinigten Staaten bekräftigen seit Langem, dass sie einen Angriff auf Guaidó nicht dulden werden.

Ganz gleich, welchem ideologischem Spektrum man zugeneigt ist, jeder Versuch, die Demokratie nach Venezuela zurückzubringen, erfordert zunächst das Erkennen der kriminellen Natur des Maduro-Regimes und Schritte, die das Regime zu Verhandlungen veranlassen“, sagte Raul Gallegos, der in Bogotá, Kolumbien, ansässige Direktor der Beratungsgruppe „Control Risks“.

Maduro nannte das Angebot der Trump-Regierung, eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für seine Verhaftung auszuzahlen, die Arbeit eines „rassistischen Cowboys“. All das täte dieser nur, damit die USA an die riesigen Ölreserven Venezuelas – die größten der Welt – herankämen. Er sagte auch, dass die überwiegende Mehrheit des Kokains Südamerika von Kolumbien aus verlässt, einem überzeugten Verbündeten der USA.

Die Trump-Administration betont seit Langem, dass alle Optionen – auch militärische – auf dem Tisch liegen, um Maduro abzusetzen. Dennoch gibt es weder damals noch heute Anzeichen dafür, dass irgendeine Art von US-Invasion geplant ist.

Die Entsendung von Schiffen sei vielmehr die Antwort auf die jahrelange Anfrage der US-Kommandos des Südens der USA, zusätzliche Mittel zur Bekämpfung des wachsenden Drogenkonsums und anderer Sicherheitsbedrohungen in der Region bereitzustellen.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalartikel: Trump Deploys Military as Drug Cartels Try to Exploit Pandemic to Infiltrate US

