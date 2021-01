Verschwundene Boeing 737 kurz nach Start in Jakarta abgestürzt

Ein indonesisches Rettungsteam hebt am 4. November 2018 ein Paar Reifen vom unglücklichen Lion Air-Flug JT 610 vor Karawang in der Java-See. Foto: AZWAR IPANK / AFP über Getty Images

Die Boeing 737-524, die am Samstag kurz nach Start in Jakarta vom Radar verschwunden war, ist offenbar abgestürzt. Indonesische Behörden teilten mit, vermutliche Überreste der Maschine seien in der Javasee gefunden worden. Die verunglückte Maschine der Sriwijaya Air war mit der Flugnummer SJ182 gegen 14:40 Uhr Ortszeit (8:40 Uhr deutscher Zeit) mit etwa einer Stunde Verspätung zu einem 90-minütigen Inlandsflug nach Pontianak auf der indonesischen Insel Borneo gestartet und hatte kurz darauf über Wasser den Kontakt verloren.

Mit Überlebenden wird nicht gerechnet. An Bord sollen nach unterschiedlichen Angaben 52 bis 56 Menschen gewesen sein, darunter sechs Besatzungsmitglieder und sieben Kinder. Üblicherweise werden Maschinen dieses Typs mit 100 bis maximal 140 Passagiersitzen betrieben. Sriwijaya Air ist eine indonesische Fluggesellschaft mit Sitz in Jakarta und Basis auf dem Flughafen Soekarno-Hatta. Die Gesellschaft wurde 2003 gegründet, bis Samstag gab es drei Zwischenfälle mit Totalverlusten der Flugzeuge, aber nur einem Todesopfer. (dts)