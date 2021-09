Keine ausländischen Zuschauer bei Winterspielen in Peking

Zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking werden keine Zuschauer aus dem Ausland zugelassen. Zugang zu den Wettbewerben erhalten nur Einwohner Chinas, die umfassende Corona-Auflagen erfüllen.

Die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Jahr finden ohne ausländische Zuschauer statt. Der Grund: die Corona-Pandemie. Tickets für das Sportereignis vom 4. bis zum 20. Februar würden nur an in China lebende Fans ausgegeben, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch mit. Außerdem werden nur vollständig geimpfte Athleten von einer 21-tägigen Quarantäne bei der Einreise befreit.

Ausnahmen gäbe es nur bei Vorlage einer medizinischen Begründung, fügte das IOC hinzu. Die Sportler sollen sich während des gesamten Großereignisses außerdem in der olympischen „Blase“ aufhalten: Ein Aufeinandertreffen mit der Bevölkerung wird damit ausgeschlossen. Zudem soll jeder Teilnehmer täglich auf Corona getestet werden.

Die vom IOC angekündigten, aber von den chinesischen Organisatoren getroffenen Entscheidungen sind ein Vorgeschmack auf eine Reihe von Maßnahmen, die offiziell im Oktober vorgestellt werden sollen. Sie sollen einen Covid-19-Ausbruch in Peking während der Spiele verhindern.

Anders als in diesem Jahr bei den Sommerspielen in Tokio sollen Zuschauer aber nicht komplett ausgeschlossen werden. Das Großereignis in Japan fand hinter verschlossenen Türen statt. Wegen der Pandemie waren die Spiele außerdem bereits um ein Jahr verschoben worden. (afp/dpa)

