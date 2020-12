Nächster NBA-Meilenstein für James – Niederlage für Kleber

Basketball-Superstar LeBron James hat an seinem 36. Geburtstag den nächsten Meilenstein in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht.Beim 121:107-Erfolg der Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs erzielte James in seinem 1000. Spiel…

Beim 121:107-Erfolg der Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs erzielte James in seinem 1000. Spiel nacheinander mindestens zehn Punkte. James legte gegen die Spurs 26 Punkte auf und war damit der beste Schütze des Meisters. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder zeigte ebenfalls eine gute Leistung und kam auf 21 Zähler. Für die Lakers war es der dritte Sieg im fünften Saisonspiel.

Aufseiten der Spurs gab es ein Novum: Nachdem Trainer Gregg Popovich der Halle verwiesen wurde, übernahm mit Rebecca Hammon erstmals eine Frau die Coaching-Geschicke eines NBA-Teams.

Den dritten Saisonsieg fuhren auch die Boston Celtics ein. Das Team um Daniel Theis setzte sich daheim mit 126:107 gegen die Memphis Grizzlies durch. Überragender Akteur war Jaylen Brown mit 42 Punkten. Theis war Teil der Startformation und wartete mit zwölf Punkten auf.

Enttäuschend verlief dagegen der Heim-Auftritt der Dallas Mavericks, die mit 99:118 den Charlotte Hornets unterlagen. Entscheidend war das dritte Viertel, in dem die Texaner den Anschluss verloren (12:30). Leistungsträger Luka Doncic erwischte einen schlechten Tag, verwandelte keinen seiner fünf Dreierversuche und kam nicht über zwölf Punkte hinaus. Maximilian Kleber erzielte ebenfalls zwölf Punkte – allesamt im ersten Viertel. (dpa)