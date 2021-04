YouTube wurde jüngst für seine Bemühung bezüglich Meinungsfreiheit ausgezeichnet. Hauptsponsor der Auszeichnung ist ... YouTube. Dass man es an anderer Stelle mit den unter anderem durch die US-Verfassung garantierten Freiheitsrechten nicht so genau nimmt, beweist das Verschwinden des #allesdichtmachen-Kanals.

YouTube möchte nach eigenen Angaben „eine möglichst vielfältige und offene Plattform“ sein und „so viele Ansichten wie möglich auf der Plattform“ zulassen. Für so viel Meinungsfreiheit erhielt YouTube-CEO Susan Wojcicki am 15. April den – von YouTube maßgeblich finanzierten – „Free Expression Award“, den Preis für freien Ausdruck.

Das Recht der Menschen auf freie Meinungsäußerung auf YouTube ist ein steter Tanz mit dem Schutz der Community vor schädlichen Inhalten. Um eine angemessene Balance zu ermöglichen, habe man von Anfang an keine Inhalte für Erwachsene, keine Hassinhalte und keine gefährlichen Inhalte zugelassen. Dass YouTube daneben auch gegen andere, insbesondere kritische Stimmen – oder, wie jüngst geschehen, satirische – Meinungen vorgeht, musste Epoch Times schon mehrfach erfahren.

Die Free Expression Awards sollen „die Aufklärungsarbeit des Freedom Forum Institute [unterstützen], indem sie Personen für ihre mutigen Taten der freien und furchtlosen Meinungsäußerung auszeichnen“.

2021 vergab das Freedom Forum Institute die Auszeichnungen für Meinungsfreiheit bereits zum (mindestens) vierten Mal. Frühere Preisträger sind jedoch weder auf der Website des Instituts noch auf der Website der Auszeichnung – die erst wenige Tage vor der Preisverleihung online ging – aufgelistet. Sehr präsent ist auf Letzterer hingegen das Logo von YouTube. Die Google-Tochter ist als einziger „Signature Sponsor“ aufgeführt.

Einen möglichen Interessenkonflikt bezüglich der Auswahl der Preisträger scheint das Freedom Forum Institute nicht zu sehen. Hinweise über den Auswahlprozess und die Kriterien fehlen auf den Websites ebenfalls.

Neben Wojcicki wurden 2021 außerdem ausgezeichnet:

Im Rahmen der Preisverleihung sagte Wojcicki: „Ich habe gerade gesehen, welche echten Vorteile die Redefreiheit hat sowie die Vertretung von Menschen aller verschiedenen Hintergründe und aller verschiedenen Perspektiven. Die Freiheiten, die wir haben, können wir wirklich nicht für selbstverständlich halten.“ Weiter sagte sie:

Die Reaktion auf die Preisverleihung ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor sich deutsche Schauspieler satirisch zu den deutschen Regierungsmaßnahmen äußerten, schrieb ein Twitter-Nutzer: „YouTube-CEO gewann einen Preis für freie Meinungsäußerung … gesponsert von YouTube. Hahahahhhaahhhahhahahahaaaaa.“ „Was kommt als nächstes, Facebook bekommt einen Preis für den Schutz der Privatsphäre?“, fragt ein anderer.

Lol, youtube receiving an award for free expression/pro first amendment is Orwellian sh!t. What’s next, Facebook getting an award for respecting privacy? https://t.co/PEiT3ZUgMB

