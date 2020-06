Google blockiert chinesische Ausdrücke von „Falun Gong“ in seiner Spracheingabe

Das Nachrichtenportal „Reclaimthenet“ hat eine weitere weitreichende Zensur von Google aufgedeckt. Vor Kurzem haben wir bereits über die Zensur von zwei chinesischen Begriffen berichtet – die Liste der verbotenen Worte scheint aber viel länger zu sein.

Das Nachrichtenportal für Meinungsfreiheit im Internet „Reclaimthenet“ hat entdeckt, dass nicht nur Begriffe wie „gongfei“ (共匪), was mit „kommunistischer Bandit“ übersetzt werden kann oder „wumao“ (五毛), was wörtlich „fünfzig Cent“ bedeutet, zensiert werden, sondern auch alles, was mit Falun Gong zu tun hat.

Sharon Wehrwein von „Reclaimthenet“ zeigte kürzlich ein Video, das zeigt, dass Google Voice Typing (Spracheingabe) für vereinfachtes Chinesisch das Wort „Falun“ jedes Mal blockierte, wenn Wehrwein per Sprachbefehl Begriffe über die Praxis eingab.

