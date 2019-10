Facebook schränkt Epoch Times-Seiten wegen „klimakritischem“ Artikel weiter ein

Darf über einen Brief von mittlerweile 500 Wissenschaftlern und Experten noch berichtet werden, wenn sie den Verlauf des Klimawandels wenig dramatisch sehen? Nicht, wenn es nach Facebook und seinen vermeintlichen Faktencheckern geht. Wahr ist nur, was ‚amtlich‘ ist.“

Dabei verstoßen nicht wir, Verfasser und Verbreiter von Artikeln und Nachrichten, die den wissenschaftlichen Diskus anregen sollen, gegen Richtlinien, sondern vielmehr Facebook gegen das Gesetz.

Vahrenholt stellt sich die Frage, ob denn die Verbreitung der Nachricht über den offenen Brief überhaupt als „teilweise falsch“ gelten kann?

Für Correctiv sei das aber schon deshalb falsch, weil es der Einschätzung an „offizieller Stellen“ fehle.

Dabei sei gerade das der Kern der Petition und für jeden Leser klar erkennbar: „Sie richtet sich erklärtermaßen gegen den veröffentlichten Mainstream und fordert dazu auf, ‚als Entscheidungsgrundlagen nicht nur die Forschungsergebnisse der Mainstream-Wissenschaftler heranzuziehen. Vielmehr müssten auch die Arbeiten solcher Forscher eingehend analysiert und diskutiert werden, die den derzeit dominierenden Klimamodellen dezidiert kritisch – und zwar auf der Basis seriöser wissenschaftlicher Analysen – gegenüberstehen‘.“

Jedoch sei für Correctiv eine jede „andere, also nicht-staatlich erlaubte Meinung ‚falsch‘.“

Dabei sei der „unabhängige Überprüfer“ von Facebook selbst gar nicht unabhängig.

Der Witz dabei: Correctiv hat bereits dramatische Fake-News in die Welt gesetzt und ist nicht unabhängig. Es wird mittelbar von der George-Soros-Stiftung ‚Open Europe‘ teilfinanziert. Der milliardenschwere Spekulant setzt derzeit wirtschaftlich auf ‚Erneuerbare Energien‘ und der Verdacht liegt nahe, dass er jede Kritik an der Förderung dieser hochsubventionierten Anlagen schon im Vorfeld unterbinden will. Correctiv sitzt im Glashaus und wirft mit Steinen. Facebook wiederum unterstützt dieses Vorgehen,“ so Vahrenholt.