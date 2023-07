PV-Module aus China: Dreimal schlechtere CO₂-Bilanz als vom IPCC behauptet

Mit einer Photovoltaik-Anlage senkt man die CO₂-Emissionen – oder etwa doch nicht? Eine Analyse aus den USA zeigt nun, dass gerade Solarmodule aus China bei Weitem keine so gute CO₂-Bilanz vorweisen, wie es das IPCC proklamierte. Auch in anderen Punkten scheinen PV-Module eher umweltschädlich zu sein.

Die gemeinnützige Organisation „Environmental Progress“ veröffentlichte vor Kurzem eine Analyse über die CO₂-Bilanz von Photovoltaikmodulen (PV-Modulen) aus China. Sie behauptet, dass das Gremium der Vereinten Nationen zur wissenschaftlichen Bewertung des Klimawandels (IPCC) die CO₂-Erzeugung solcher Module drastisch unterschätzt hat.

Demnach produziert die Erzeugung chinesischer PV-Module mindestens dreimal so viel Kohlenstoffdioxid (CO₂), wie der IPCC angegeben hatte.

Die Ausarbeitung stützt sich auf Berechnungen des italienischen Analysten für Klima- und Energiepolitik, Enrico Mariutti. Er untersuchte die CO₂-Bilanz von Solarzellen aus China. Environmental Progress wurde von dem Enthüllungsjournalisten Michael Shellenberger in Zusammenarbeit mit The Blind Spot und Mariutti gegründet.

„Die Leute sagen, dass Solarmodule keine Kohlenstoffemissionen verursachen, aber sie tun es.“ Das schrieb Shellenberger in einem Tweet am 24. Juli.

People say solar panels don’t produce carbon emissions, but they do. And now, a major new investigation by Environmental Progress, drawing on the research of @enricomariutti , finds that solar panels made in China produce at least 3x more carbon emissions than IPCC claims. pic.twitter.com/y4a2dvgyZj

— Michael Shellenberger (@shellenberger) July 24, 2023