„Keine Häuser“: Videos zeigen die Verwüstung nach „Dorian“ auf der Abaco-Insel der Bahamas

Sturmfluten mit bis zu sieben Meter hohen Wellen, umgeknickte Bäume und tausende beschädigte oder zerstörte Häuser: Hurrikan „Dorian“ hat bei seinem Zerstörungszug durch die Bahamas viel Schaden angerichtet. Mancherorts liegt alles brach. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHS bewegte sich der Wirbelsturm am Montag „katastrophal“ langsam über die Insel Grand Bahama hinweg. Er soll am Montagabend sogar beinahe still gestanden haben. Meteorologen des Wetterdienstes Weather Underground machten dafür ein Fehlen starker Winde in oberen Teilen der Atmosphäre verantwortlich. Auch die USA bereiteten sich auf „Dorians“ Ankunft vor: Hunderttausende Bewohner küstennaher Gebiete in Florida, Georgia und South Carolina sollten ihre Häuser verlassen.

Auf Twitter erscheinen immer mehr Videos, die das erschreckende Ausmaß der Verwüstung auf den Bahamas durch Hurrikan „Dorian“ zeigen.

Happening now! Usa Coast Guard Helicopter arriving in Abaco,Bahamas to transport Critical injured ppl to the 🇺🇸 as Abaco Clinic is overwhelming crowded with ppl who need assistance and also it's being used as a shelter to house thousands

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming)

This video is from Freeport, Bahamas on Monday morning. Water has risen to the second floor of this home.

Keep watching The Weather Channel for LIVE coverage on #Dorian.

