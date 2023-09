Klima-Aktivistin für Kernkraft: „Grüne Parteien in Schweden und Deutschland antiwissenschaftlich“

Eine 18-jährige Klima-Aktivistin aus Schweden hat eine Petition gegen Greenpeace gestartet. Sie will deren Klage gegen die EU entgegentreten – und kämpft für die Beibehaltung der Einstufung von Kernkraft als „nachhaltig“.

Die weltweit tätige NGO „Greenpeace“ will vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die im Vorjahr auf den Weg gebrachte EU-Taxonomie klagen. Dieses System definiert, was als Investition in „nachhaltige Energie“ gilt und dadurch zu günstigeren Bedingungen finanzierbar sein soll. Auch die Kernkraft zählt dazu – was dogmatischen Vertretern der Umweltbewegung widerstrebt.

Die 18-jährige schwedische Klima-Aktivistin Ia Aanstoot sieht sich hingegen als Vertreterin einer „neuen“ Umweltbewegung. Sie hat mit ihrem Engagement bei den „Schülerstreiks“ unter der Federführung von Greta Thunberg und „Fridays for Future“ begonnen. Jetzt will sie sich Greenpeace entgegenstellen – und für die Aufrechterhaltung der Taxonomie kämpfen.

Während „Fridays for Future“ in der Frage der Kernkraft gespalten ist, hat Ia Aanstoot für ihr Vorhaben einen neuen Partner gewonnen. Die Organisation RePlanet und die Amsterdamer Anwaltskanzlei Houthoff beabsichtigen, sich dem Verfahren vor dem EuGH anzuschließen. Als „interessierte Partei“ will Aanstoot dabei mit RePlanet für die Kernkraft auftreten – und gegen Greenpeace.

Auch auf X präsentiert Aanstoot ihr Anliegen und fordert Greenpeace dazu auf, „den Widerstand gegen klimaschonende Kernenergie in Europa aufzugeben“.

Today I am launching the campaign #DearGreenpeace with @letsreplanet which asks @Greenpeace to drop their opposition to nuclear energy & support young people in securing their future.

Sign my petition https://t.co/hRGU1Bo3Tt

Why nuclear gives me hope for a better future.🧵 pic.twitter.com/Z5pt2kl1tQ

— Ia Aanstoot (@ia_aanstoot) August 29, 2023