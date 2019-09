Blaulicht » Umwelt » Klima CO2-Gangster festgenommen: 136 Million Euro Steuerhinterziehung beim Handel mit Emissionsrechten

Wegen millionenschwerer Steuerhinterziehung beim Handel mit CO2-Emissionsrechten sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die beiden Männer stellten sich am Dienstag am Flughafen Frankfurt den Behörden, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.