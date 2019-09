Nach Thunbergs Wutrede: Trump twittert ironisch: „So nett anzusehen“

Beim UN-Klimagipfel erzeugte Greta Thunberg mit ihrer Wutrede offenbar mehr Aufsehen als der Überraschungsgast Donald Trump. „Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren leeren Worten?“, fragte die 16-jährige Schwedin mit Tränen in den Augen. „Wir werden Euch das nicht durchgehen lassen. (…) Die Welt wacht auf, und es wird Veränderungen geben, ob Ihr es wollt oder nicht.“

Was US-Präsident Donald Trump, der als Überraschungsgast auftauchte, von der jungen Klima-Ikone und ihrer Rede hielt, twitterte er prompt im Nachgang. Er teilte einen Link, indem ihre Rede und ihr Wutausbruch thematisiert wurde. Trump schrieb dazu ironisch: „Sie scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine strahlende und wundervolle Zukunft freut. So nett anzusehen!“

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019