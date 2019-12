Svante Thunberg: „Wollte nicht die Welt retten, sondern Greta“

In einem Interview mit BBC 4 hat Svante Thunberg, der Vater der 16-jährigen Initiatorin der „Schulstreik fürs Klima“-Bewegung, Greta Thunberg, erklärt, dass es gar nicht die Sorge einer angeblich drohenden „Klimakatastrophe“ gewesen sei, die ihn dazu bewegt habe, den Aktivismus seiner Tochter zu unterstützen.

Vielmehr habe er den Depressionen und die gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen, die Greta an den Tag gelegt hatte, entgegenwirken wollen, indem er ihr Erfolgserlebnisse verschaffte.

Gegenüber dem britischen Sender erklärte er, er habe die Idee seiner Tochter, nicht mehr zur Schule zu gehen, um stattdessen den „Klimastreik“ zu propagieren, zu Beginn nicht unterstützt. Später habe er es hingenommen. „Ich habe es nicht getan, um das Klima zu retten, sondern um mein Kind zu retten“, sagte Svante Thunberg.

Kritik an „Menschenrechtsaktivismus“

Greta, bei der das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, habe früher an Depressionen gelitten. Die Entfremdung von ihrer Mitwelt sei so weit gegangen, dass sie nicht gesprochen und sogar zeitweise das Essen verweigert. Es sei „der absolute Albtraum“ gewesen, erklärte der Vater.

Dann habe Greta jedoch den „Klimaschutz“ für sich entdeckt. Er und seine Frau, so erklärt Svante Thunberg, seien „sehr aktive Advokaten für die Menschenrechte“ gewesen. Greta habe ihnen jedoch „Heuchelei” vorgeworfen, da es sinnlos wäre, für diese einzutreten, wenn man das Klima-Thema nicht ernst nehme.

Dass er und seine Frau, eine in Schweden bekannte Opernsängerin, dann aus Rücksicht auf Gretas Klima-Ängste auf das Fliegen verzichtet hätten und auf vegane Ernährung umgestiegen wären, hätte Greta ein Erfolgserlebnis verschafft.

Ebenso die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie erlangte, nachdem der Unternehmer Ingmar Rentzhog sie als Testimonial für die Gründung seines Projekts „We don’t have time“ verpflichtet hatte.

Lob von deklariertem Antihumanisten

Er habe gemerkt, dass Greta fortan „viel glücklicher“ sei, schildert Svante Thunberg weiter. Er habe zwar Angst vor dem „Hass“ gehabt, der ihr in sozialen Medien infolge ihres Engagements entgegenschlage, aber er finde, sie gehe „unglaublich gut“ damit um.

Am Montag (30.12.) durfte Greta Thunberg sogar teilweise das Radioprogramm „Today“ auf dem Sender BBC 4 moderieren. Dabei wurde ihr auch Lob vonseiten des Dokumentarfilmers Sir Richard Attenborough zuteil, mit dem sie ein Interview führte.

Der 93-jährige Attenborough meinte über Greta, diese habe „Dinge erreicht, an denen viele von uns, die über 20 Jahre daran gearbeitet haben, gescheitert sind“.

Diese Dinge könnten möglicherweise nicht alle Menschen so glücklich machen wie Greta Thunberg. Attenborough hatte unter anderem 2013 in einem Interview mit dem „Independent“ Menschen als „Pest des Planeten“ bezeichnet und eine Debatte über Bevölkerungskontrolle gefordert.

Er erklärte unter anderem, er halte es für „verrückt“, Menschen in Hungerregionen wie dem Äthiopien der 1980er Jahre Nahrungsmittel zu schicken. Gleichzeitig bedauerte er, dass es „zu viele Sensibilitäten“ gäbe im Zusammenhang mit der von ihm geforderten Debatte über eine angebliche „Überbevölkerung“ des Planeten.





