Sturm „Dennis“ spült Bermuda-Geisterschiff „MV Alta“ an irische Küste

Sturm „Dennis“ hat ein Geisterschiff an die Südküste Irlands gespült, das seit September 2018 im Meer trieb. Wie die irische Küstenwache mitteilte, lief das 77 Meter lange Frachtschiff „MV Alta“ nahe Cork auf Felsen auf.

Nach der Sichtung durch einen Jogger entsandte die Küstenwache von Waterford an Team nach Ballycotton. Ein Sprecher bestätigte anschließend, dass das Schiff fest auf Felsen aufgelaufen war. Zudem bestätigte die Küstenwache, dass weder Personen an Bord waren, noch unmittelbare Gefahr für die Umwelt bestehe.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020