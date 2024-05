Wirtschaft Mit Sitz in Köln

KI-basierter Übersetzungsdienst Deepl ist zwei Milliarden Dollar wert

Der Übersetzungsdienst Deepl ist nach eigenen Angaben jetzt zwei Milliarden Dollar (rund 1,84 Milliarden Euro) wert. Die Firmengesamtbewertung ergebe sich aus dem Einstieg neuer Investoren und dem damit verbundenen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, teilte das Startup-Unternehmen mit Sitz in Köln am Mittwoch auf seiner Webseite mit.