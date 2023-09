Nach Untersuchung durch den US-Kongress: BlackRock schließt China-Aktienfonds

Der Eingang vom BlackRock-Hauptquartier in New York City. BlackRock ist ein amerikanisches, weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen und ein Anbieter von Investment Management. Foto: iStock

BlackRock schließt einen auf China fokussierten Offshore-Fonds. Zuvor nahm der US-Kongress dessen mutmaßliche Rolle bei der Weiterleitung von US-Dollars unter die Lupe – im Fokus standen auf der schwarzen Liste stehende chinesische Unternehmen.

In einem Brief an die Aktionäre teilte die Vorsitzende von BlackRock Global Funds, Denise Voss, mit, dass der weltgrößte Vermögensverwalter den China Flexible Equity Fund schließt. Als Gründe werden „Mangel an Interesse der Aktionäre“ und die Kosten für den Betrieb des Fonds angegeben, die „nicht im besten Interesse der Aktionäre“ liegen.

Der im Oktober 2017 eröffnete China Flexible Equity Fund hatte Ende August einen Vermögenswert von rund 21,4 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2021 verzeichnete er eine negative Rendite von 16,7 Prozent, die sich im Jahr 2022 mit einem Minus von 30,5 Prozent fast verdoppelte.

Investitionen in chinesische Unternehmen, die gegen US-Interessen verstoßen

BlackRock beabsichtigt, alle Vermögenswerte des Fonds zu liquidieren und alle ausstehenden Anteile bis zum 7. November zurückzukaufen. Die derzeitigen Anteilseigner haben die Möglichkeit, ihre Anlagen in einen anderen Fonds umzuschichten, ihre Anteile vor dem Liquidationsdatum zu kaufen oder automatische Zahlungen für ihre Anteile zu erhalten, wenn der Fonds geschlossen wird.

Die Schließung des Fonds erfolgte nur einen Monat, nachdem der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas eine Untersuchung gegen BlackRock und den Indexanbieter MSCI wegen angeblicher Investitionen in chinesische Unternehmen eingeleitet hatte, die die US-Regierung für problematisch hält.

Die beiden Unternehmen hätten zusammen Investitionen in mehr als 60 chinesische Unternehmen ermöglicht, die aufgrund von Problemen mit der nationalen Sicherheit oder den Menschenrechten mit US-Sanktionen belegt worden seien. Laut dem Ausschuss des Repräsentantenhauses hat BlackRock über fünf Fonds mehr als 429 Millionen US-Dollar in solche chinesischen Unternehmen investiert, die gegen die Interessen der USA verstoßen.

Eines der chinesischen Unternehmen, in die der China Flexible Equity Fund am meisten investiert hat, ist Tencent. Tencent ist ein staatlich geförderter chinesischer Technologiegigant, der Peking dabei geholfen hat, Dissidenten zum Schweigen zu bringen und Propaganda über seine beliebte Messaging-App WeChat zu verbreiten.

Zwei weitere Unternehmen sind der staatliche Wasserkraftwerksbetreiber China Yangtze Power und Nari Technology, der größte chinesische Anbieter von Stromerzeugungsanlagen.

In einer Antwort auf die Untersuchung des Kongresses erklärte BlackRock gegenüber der Epoch Times, dass es „alle geltenden Gesetze der US-Regierung“ in Bezug auf „alle Investitionen in China und Märkten auf der ganzen Welt“ einhalte. BlackRock wies darauf hin, dass es einer von 16 Vermögensverwaltern sei, die US-Indexfonds anböten, die in chinesische Unternehmen investieren.

Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Epoch Times nach einem Kommentar zur Schließung des China-Fonds.

Handelsspannungen zwischen USA und China steigen

Generell mehren sich jedoch die Anzeichen, dass US-Investoren dem chinesischen Markt mit Vorsicht begegnen. Der lange erhoffte wirtschaftliche Aufschwung, nachdem das Regime seine strenge COVID-19-Politik aufgegeben hatte, ist ausgeblieben.

Stattdessen steht China vor einer sich verlangsamenden Wirtschaft, einem starken Rückgang des Handels, Millionen junger Chinesen, die Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden, einer Immobilienkrise und wachsenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten.

Im August unterzeichnete Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung, um US-Investitionen in China in Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Halbleiter zu beschränken, und begründete dies mit Risiken für die nationale Sicherheit der USA.

Für einen US-Investor „gibt es nichts Größeres als die aktuellen Handelsspannungen zwischen den USA und China“, sagte Gary Dugan, Chief Investment Officer bei Dalma Capital mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer globalen alternativen Investmentplattform und ein begeisterter China-Investor, gegenüber der Epoch Times.

Auch das regulatorische Umfeld in China stellt ausländische Investoren vor immer größere Herausforderungen. Im Juli hat China offiziell ein Anti-Spionage-Gesetz ausgeweitet, das reguläre Geschäftsaktivitäten kriminalisieren könnte. In diesem Jahr haben die Behörden auch eine Razzia im Büro von Bain & Co. in Shanghai und im Büro der Due-Diligence-Firma Mintz Group in Peking angeordnet. Im Mai forderte sie lokale Betreiber „kritischer Informationsstrukturen“ auf, keine Produkte des US-Chipherstellers Micron Technology mehr zu kaufen.

Zu riskant: „In China kann man nicht mehr investieren“

„Ich höre immer öfter von amerikanischen Unternehmen, dass China nicht investierbar ist, weil es zu riskant geworden ist“, sagte Handelsministerin Gina Raimondo am 29. August während eines offiziellen Besuchs in China. Sie sagte, sie habe 120 bis 150 Gespräche mit führenden Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften geführt, um sich auf die Reise vorzubereiten.

Ausländische Investoren haben im August chinesische Aktien im Rekordtempo abgestoßen, da die chinesische Wirtschaft weiter schrumpft. Daten des Hongkonger Handelssystems Stock Connect zeigen, dass die Verkäufe von Offshore-Händlern auf dem chinesischen Aktienmarkt in den drei Wochen seit dem 7. August rund elf Milliarden US-Dollar erreicht haben.

Anfang August gab die HSBC mit Hauptsitz in London bekannt, dass sie ihr Engagement in chinesischen Gewerbeimmobilien bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Milliarden US-Dollar reduziert habe. Auch Standard Chartered reduzierte ihr Engagement von 3,7 im Vorjahr auf 3 Milliarden US-Dollar.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „BlackRock Closes China Equity Fund After Congressional Scrutiny“ (deutsche Bearbeitung jw)