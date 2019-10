HP will in kommenden Jahren 9000 Stellen streichen

Der US-Computer- und Druckerhersteller HP will in den kommenden Jahren weltweit bis zu 9000 Stellen streichen. Das ist Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans, den der neue Konzernchef Enrique Lores am Donnerstag vorstellte.

HP will sich demnach künftig mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar ab 2022.

Die Stellenstreichungen sollen über drei Jahre verteilt werden. Geplant sind freiwillige Frühverrentungen und Entlassungen.

Weltweit beschäftigt HP 55.000 Mitarbeiter. Der Konzern entstand 2015 aus der Aufspaltung des Technologieriesen Hewlett-Packard.

Das Geschäft mit Computern und Druckern läuft seither bei HP; die Software- und Cloud-Sparte ist bei HP Enterprise (HPE) angesiedelt. (afp)