Unternehmen Verdi hat zum Streik aufgerufen

Streikwoche im Nahverkehr beginnt

In ganz Deutschland bis auf Bayern wird von Montag bis Samstag erneut der kommunale Nahverkehr bestreikt – und zwar in Wellen. Verdi hat die rund 90.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben an unterschiedlichen Tagen dazu aufgerufen.