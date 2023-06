Forscher: Müssen dafür sorgen, dass Impfungen wieder akzeptiert werden

Die WHO verzeichnete jüngst die niedrigste Zahl routinemäßiger Kinderimpfungen seit Jahrzehnten, mögliche Gründe seien Einschränkungen während Corona. Eine Studie mit 17.000 Teilnehmern aus acht Ländern lässt anderes vermuten.

In den vergangenen zwei Jahren erhielten sechs Millionen Kinder in Afrika weniger Routineimpfungen gegen Krankheiten wie Tetanus, Polio, Diphtherie und Masern. Das ist der größte anhaltende Rückgang bei der Inanspruchnahme von Routineimpfungen im Kindesalter seit drei Jahrzehnten. In diesem Zusammenhang warnen Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF)…