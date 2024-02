Erste US-Mondlandung seit mehr als 50 Jahren geplant

Als Landeplatz ist ein Einschlagkrater in rund 300 Kilometer Entfernung vom Südpol auserkoren worden, exakt um 23.49 Uhr (MEZ) soll die Landung erfolgen.

„Odysseus“ war am 15. Februar an Bord einer SpaceX-Trägerrakete vom Kennedy Space Center in Florida ins All gestartet. Wenn die IM-1 genannte Mission glückt, wäre es die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren. Erfolgreiche Mondlandungen sind bisher nur den USA, der Sowjetunion, China, Indien und Japan gelungen. Einem Privatunternehmen gelang ein solches Unterfangen noch nie. (afp)